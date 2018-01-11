سرقة مجوهرات بالملايين في سطو مسلح على فندق ريتز باريس

قالت الشرطة الفرنسية إن لصوصا مسلحين بالفئوس سرقوا يوم الأربعاء مجوهرات ربما تصل قيمتها لأكثر من خمسة ملايين دولار من متجر في فندق ريتز باريس الشهير.

ونفذ خمسة لصوص عملية السطو في الفندق الفاخر بعد ظهر اليوم. وألقي القبض على ثلاثة منهم فيما لاذ اثنان بالفرار. ولم تقع أي إصابات.

وقال مصدر بالشرطة "الخسارة كبيرة للغاية ولم تقدر بعد". وتكهن مصدر آخر بأن الخسارة تقدر بنحو 4.5 مليون يورو (5.38 مليون دولار) لكنه قال إنه تمت استعادة حقيبة ربما تحتوي على جزء من المسروقات.

وافتتح فندق ريتز باريس عام 1898 وكان أول فندق في العاصمة الفرنسية يوفر الكهرباء في جميع أدواره وفي دورات المياه بداخل الغرف.

ونزل مشاهير في الفندق مثل مصممة الأزياء كوكو شانيل والمؤلف مارسيل بروست كما كان يرتاده الكاتب الأمريكي الشهير إرنست هيمنجواي. وقضت الأميرة البريطانية الراحلة ديانا آخر ليلة لها في فندق ريتز قبل مقتلها في حادث سيارة مع عشيقها دودي الفايد ابن محمد الفايد الذي يملك الفندق.

وليست جرائم السطو المسلح على متاجر المجوهرات بغريبة على شوارع باريس الفاخرة قرب ساحة فندوم بوسط باريس حيث يقع فندق ريتز.

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