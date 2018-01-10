طول البشر يزيد في الفضاء!

أعلن رائد فضاء ياباني وصل منتصف ديسمبر إلى محطة الفضاء الدولية أنه شهد زيادة غير طبيعية في طوله، معرباً عن خشيته من عدم قدرته على الدخول إلى مركبة سويوز للعودة إلى الأرض.. قبل أن يتنبه إلى خطأ في القياسات.

وأوضح الرائد نوريشيغه كاناي: "لقد قمنا بقياس طولنا.. لقد زاد طولي تسعة سنتمترات. لقد نما طولي مثل شتلة في غضون ثلاثة أسابيع"، مضيفاً: "لم أشهد تبدلا كهذا منذ أيام الدراسة الثانوية".

ومضى يقول: "أخشى ألا يتسع مقعد مركبة سويوز لي عند عودتي"، مثيراً عشرات آلاف التعليقات منها المضحك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويُعتبر كانايا أطول بكثير من متوسط اليابانيين إذ يبلغ طوله 180 سنتمترا.

وهذه الظاهرة معروفة في الفضاء بسبب انعدام الجاذبية، لكن سرعان ما يستعيد الشخص طوله الطبيعي عند عودته إلى الأرض.

إلا أن كانايا أخطأ على ما يبدو في قياس نفسه. فبعدما أبدى زميل روسي تشكيكاً في الأمر، تحقق مجددا من طوله فتبيّن أنه لم يزد إلا سنتمترين.

وسارع إلى الاعتذار على هذه "الأخبار المزيفة"، بحسب تعبيره. وختم بقوله: "لقد تنفست الصعداء، سأتمكن من الدخول إلى سويوز".