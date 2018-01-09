كيف ردت أمنية إيمان البحر درويش على شائعات مرض والدها؟

تعرض الفنان المصري، إيمان البحر درويش، قبل نحو شهرين، لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في دخوله إلى العناية المركزة من أجل متابعة تطورات الحالة الصحية لحظة بلحظة.

وتسببت تلك الأزمة في إجرائه جراحات بالقلب ومازال يتواجد بالمستشفى منذ دخوله، مع تأكيد بتحسن حالته الصحية مع مرور الوقت.

إلا أن المفاجئ كان ردة الفعل الخاص بابنته أمنية التي قررت أن ترد على بعض ما يثار حول والدها في الأيام الماضية، وحديث البعض عن أزمات واتهامات موجهة إليه رغم تواجده على سرير المرض.

ومن خلال حسابها على "فيسبوك" نشرت أمنية البحر درويش صورة لوالدها وهو على سرير وهي تقوم بتقبيل يده، وعلقت على الصورة قائلة "يا ريت كفاية إشاعات وتشكيك في مرض أبويا".

ولم تحدد ابنة المطرب المصري من المقصود بحديثها إلا أنها تابعت قائلة: "أنا مش فاهمه بجد انتوا ايه.. حسبي الله ونعم الوكيل".

ومنذ الإعلان عن دخول إيمان البحر درويش إلى المستشفى، أكد نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، دعمه الكامل لزميله في أزمته الصحية، رغم الصراع القضائي بين الثنائي.