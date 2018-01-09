شاهد . الحلقة الأولى من برنامج «طور نفسك لايف» مع مصطفى الحموي

يطلق موقع البيان الإلكتروني برنامج «طور نفسك لايف» مع بداية العام الجديد، وذلك في إطار اهتمام «البيان» بقرائها وتقديم كل جديد ومفيد لهم.

يعرض البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة في بث مباشر بالتعاون مع مصطفى الحموي The Passionpreneur، الذي صنف عالمياً من أهم 100 خبير تنمية رواد الأعمال والمهارات القيادية.

تطوير الذات.

يناقش البرنامج جملة من المواضيع المرتبطة بتطوير الذات في مجالات مختلفة مثل كيفية اكتشاف الشغف في الحياة وكيفية تحويل هذا الشغف إلى عمل ناجح. كما يغطي البرنامج مهارات الإلقاء والتقديم المتميز وآخر التطورات التقنية التي تفيد في إبقاء مشروعك في قمة النجاح مثل البيتكوين وغيرها.