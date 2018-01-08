«دبي للتسوق» يعلن عن ثالث عروض متاجر الديكور والأثاث

تعلن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، بمناسبة انطلاق الدورة الـ 23 لمهرجان دبي للتسوق، عن المشاركة الثالثة للأسبوع الثالث لمبادرة "خمسة أسابيع من التخفيضات المذهلة على الأثاث والأكسسوارات"، ليمنح المتسوقين فرصة لتجديد أثاث منازلهم لتبدو أكثر جمالاً وعصرية كل أسبوع.

وابتداءً من 9 حتى 15 لشهر يناير في متجر "هوم سنتر" بمول الامارات وسيتي سنتر مردف والواحة مول، سيتاح لعشاق الديكور والأثاث فرصة الدخول في السحب والفوز بإحدى الغرف التالية: غرف معيشة أو غرفة طعام أو غرفة نوم٬ وجميعها مجهزّة بالكامل بأثاث فاخر ومصممة خصيصاً لمهرجان دبي للتسوق، وذلك عند إنفاق 1،000 درهم في نفس المتجر، فيما سيتم التواصل مع الفائز عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني، وسيعلن عنه في 16 يناير 2018.



وكما سيسعد المتسوقون أيضاً في متجر"كوتاج شيك" بسيتي سنتر مردف، الذي أعلن عن فرصة الفوز بإحدى الغرف التالية: غرف معيشة أو غرفة طعام أو غرفة نوم وجميعها مجهزّة بالكامل بأثاث، وفرصة الدخول في السحب خلال المهرجان بأكمله، وهذا ابتداءً من اليوم حتى 27 يناير.

وبإمكان محبي الديكور والأثاث زيارة https://www.visitdubai.com/ar/، ومتابعة @DSFSocial في مختلف مواقع التوصل الاجتماعي للمزيد من المعلومات حول التخفيضات، وللاطلاع على آخر مستجدات العروض الترويجية الأسبوعية خلال مهرجان دبي للتسوق.