محمد منير يغني في دبي بعد غياب 4 سنوات

بعد غياب 4 سنوات، يعود الفنان المصري محمد منير للغناء في دبي، وذلك خلال حفل سيقام في 19 الجاري، على مسرح مدينة دبي للإعلام، وأكدت الشركة المنظمة للحفل، طرحها لتذاكر الحفل الذي سيقام على مسرح مدينة دبي للإعلام، والذي يتسع لنحو 10 آلاف شخص، في وقت توقعت فيه الشركة أن يلقى الحفل إقبالاً جماهيرياً واسعاً، في ظل ما يحتفظ به الفنان محمد منير من شعبية في الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب أنطوني زكي، المدير العام لشركة ميشن كونترول اكس المنظمة للحفل، عن سعادته باستضافة الفنان محمد منير في دبي. وقال: «يعد محمد منير، أحد أبرز نجوم الغناء في الساحة العربية، ويمتلك شعبية واسعة في المنطقة والشرق الأوسط، فقد ظل منير يغني ولسنوات طويلة بلسان الشعوب العربية، وهو ما يميزه عن أقرانه من نجوم الغناء في المنطقة.

وأكد أن مبيعات تذاكر الحفل تسير بوتيرة متسارعة. وقال: «حتى الآن يشير ارتفاع مبيعات التذاكر إلى نجاح الحفل، الذي يؤكد تربع محمد منير في قلوب الجمهور من مختلف الجنسيات في دبي».

ومن جانبه، أعرب الفنان محمد منير عن سعادته بالتواجد والغناء لجمهوره في الإمارات مجدداً. وقال: «سعيد جداً بعودتي إلى دبي، للغناء على مسارحها، ومقابلة جمهوري، خاصة وأن كافة الحفلات التي أحييتها فيها خلال السنوات الماضية، حققت نجاحاً كبيراً»، ووعد جمهوره ومعجبيه بإقامة حفلة ساحرة، قائلاً: «لدي الكثير من الأغنيات الجديدة التي سأقدمها خلال حفلتي في دبي، والتي أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور».

ومن المتوقع أن يقدم النجم محمد منير خلال الحفل، باقة من أجمل أغنياته الحديثة والقديمة التي تمس قلوب مستمعيه وتحرك مشاعرهم وحنينهم لأوطانهم، وهو بالتأكيد ما ينتظره جمهور منير في الإمارات، ومن بينها أغنيته الأخيرة «عالم واحد» التي قدمها منير بثلاث لغات إلى جانب المغني الألماني من أصل مصري عادل الطويل والمغني السابق بوسو ندور.