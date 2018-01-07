10 أماكن للاستمتاع توفرها بطاقة «دبي للتسوق»

العديد من المفاجآت والعروض القيمة تقدم للمتسوقين مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق، إذ سيتمكن الزوار والمقيمون من الاستمتاع بتجارب مميزة في أكثر من 60 وجهة ترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المميّزة، وذلك من خلال بطاقة مهرجان دبي للتسوق، التي توفّر خصومات تصل إلى 65٪.

وتتوفر باقات "بطاقة مهرجان دبي للتسوّق" بأسعار تبدأ من 399 درهماً، كما يمكن الحصول على عروض البطاقة المتعددة، التي تتيح المرونة الكاملة وذلك بناءً على عدد العروض الترويجية المفضلة، اذ بإمكان الأشخاص شراء بطاقة تتوفر فيها ثلاثة عروض، أو خمسة عروض، أو عروض غير محدودة تمنح توفيراً كبيراً على أبرز الوجهات السياحية والمطاعم بما في ذلك "لا بيرل" أو مطعم "شان كونولي" المميز في "دبي أوبرا"، حيث تتيح هذه البطاقات الدخول المجاني عند اختيارهم لأية وجهة يرغبون في التوجه إليها، وذلك وفق البطاقة التي يقتنوها.

وفيما يلي أبرز عشر تخفيضات يحظى بها المتسوقون عند استخدام بطاقة مهرجان دبي للتسوق.

وجهات ترفيهية وسياحية: اكتشف عروض أبرز 40 وجهة ترفيهية

1. أكوا فن بارك - يحظى الزوار بدخول غير محدودة من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً في جميرا بيتش ريزيدنس.

2. مقهى شيل اوت الثلجي دبي – يُمكّن المقهى المتواجد بمركز تايمز سكوير الزوار احتساء الشكولاتة الساخنة في أجواء شتوية.

3. دبي دولفيناريوم – استمتعوا بعروض الدلافين الرائعة في حديقة الخور من يوم السبت حتى الاثنين.

4. حلبة "كاتدروم" المغلقة – يحظى هواة الكارتينج بالاستمتاع بجولة لمدة 15 دقيقة في حلبة السباق بموتور سيتي دبي.

5. متحف الاتحاد - يمنح المتحف زائريه نظرة مُعمّقة عن ماضي وتراث الإمارات.

المطاعم: استمتع بعروض 21 مطعماً.

1. 800 بيتزا – سيتمكن محبو البيتزا في وقت الغداء أو العشاء تناول أي نوع بيتزا يرغبونها في هذا المطعم المميز بطهو البيتزا.

2. بيلا – يستطيع زوار المطعم تجربة المأكولات الايطالية الشهية في وقت الغداء أو العشاء بمركز وافي.

3. بوليفارد كيتشن - يوفر المطعم الواقع في فندق المنزل دبي للزوار تجربة تناول طعام مثالية ومترفة عبر قائمة طعام متنوعة.

4. كالايدوسكوب – يمنح المطعم المميز بتصميم يمزج ألوان عديدة والمتواجد في أتلانتس النخلة، بوفيه غداء أو عشاء ليس له مثيل.

5. ماركت 24 – يقدم المقهى المتواجد في خور دبي قهوة لذيذة، ومأكولات آسيوية شهية.