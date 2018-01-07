"البيان" تطلق برنامج "طور نفسك لايف" على مواقع التواصل

التحدث إلى الجمهور يقترن لدى البعض بزيادة ضربات القلب والرهاب ويصنف كأكثر أنواع الخوف شيوعاً في العالم والذي قد يصل أحياناً لدرجة «الفوبيا». لتخطي حاجز هذا الخوف واكتساب مهارات الثقة بالنفس والطلاقة في الكلام وغيرها من الموضوعات المرتبطة بتطوير الذات على المستويين الشخصي والعملي، يطلق موقع البيان الإلكتروني برنامج "طور نفسك لايف" مع بداية العام الجديد وذلك في إطار اهتمام "البيان" بقرائها وتقديم كل ما جديد ومفيد لهم. سيعرض البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة في بث مباشر بالتعاون مع مصطفى الحموي The Passionpreneur، والذي صنف عالمياً من أهم 100 خبير تنمية رواد الأعمال والمهارات القيادية.

سيناقش البرنامج جملة من المواضيع المرتبطة بتطوير الذات في مجالات مختلفة مثل كيفية اكتشاف الشغف في الحياة وكيفية تحويل هذا الشغف إلى عمل ناجح. كما يغطي البرنامج مهارات الإلقاء والتقديم المتميز وآخر التطورات التقنية التي تفيد في إبقاء مشروعك في قمة النجاح مثل البيتكوين وغيرها.

وأكد مصطفى الحموي أهمية زيادة وعي الجمهور بموضوعات تطوير الذات بطريقة مبتكرة وجذابة من خلال مواقع التوصل بقوله إن أهم استثمار يمكن أن يقوم به أي شخص هو في تطوير نفسه، فالشخص هو الذي يصنع المال وليس العكس، ولهذا أنا متحمس جداً لمساعدة القراء لجعل عام 2018 مليئاً بالنجاحات.

الحلقة الأولى

سيتم بث الحلقة الأولى من البرنامج يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهراً مباشرة على الشبكات الاجتماعي للبيان (فيسبوك وتويتر وانستغرام وسناب شات) وستتناول موضوع "كيف تكتشف شغفك في الحياة؟". كما سيتمكن المتابعون من طرح أسئلتهم خلال الحلقة والحصول على إجابات فورية من مصطفى.

امتداد

يأتي هذا البرنامج امتداداً لبرامج البث المباشر التي أطلقها الموقع الإلكتروني خلال العام الماضي كبرنامجي " نصيحة لايف " وبرنامج " 30 دقيقة مع كلداري " الذين حققا نجاحاً لافتاً في إطار مواكبة البيان لأحدث التقنيات التي توفرها المنصات الاجتماعية لخدمة المحتوى الرقمي وتسخيرها لتقديم الفائدة للمتابعين في كل زمان ومكان انطلاقاً من شعار الصحيفة البيان القارئ دائما.