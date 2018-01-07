أذكى طفل في العالم مصري حل 230 مسألة خلال 8 دقائق

حصل الطفل المصري عبدالرحمن حسين، على لقب “أذكى طفل في العالم” بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة الذكاء العقلية الدولية، والتي عقدت في ماليزيا الشهر الماضي للاحتفال بالذكرى الـ 20 لتأسيس مجموعة التعليم الذكي.

ووفقاً لموقع "نجوم إف إم"، شارك عبدالرحمن مع 3 آلاف مشترك من دول العالم، حيث حل الطفل البالغ من العمر 13 عامًا 230 مسألة حسابية معقدة في غضون 8 دقائق فقط للفوز بالجائزة المرموقة.

وخضع الأطفال المشاركون بالمسابقة من أكثر من 70 بلدًا للاختبار في سلسلة من العمليات الحسابية المعقدة، إلا أن حسين تمكن من التغلب عليهم.

وتحدث حسين بعد فوزه في تصريحات صحفية، إن إنجازه الرائع كان نتيجة للدعم والتوجيه الذي تلقاه من معلميه وأسرته.

كما أكد محمد منتصر معلم حسين، أنه كان يدرب قدراته العقلية لمدة 5 سنوات استعدادا للمنافسة.

في عام 2012، بدأ حسين تدريبه باستخدام برنامج تطوير المهارات العقلية الماليزية، وقد شارك في عدد من المسابقات السابقة.

وتستغرق فترة الدراسة 3 سنوات لإكمال برنامج حساب الذكاء العقلي “إيما”، ويتم تنفيذ البرنامج وفقًا لمعدل التقدم الفردي للطالب، ويجب على الطلاب أن ينتبهوا ويصرفوا أذهانهم للدراسة ويتعاونوا مع المدرس داخل حجرة الدراسة، كما يجب أن يكونوا جادين في أداء واجباتهم، واستعمال معرفتهم في الحياة اليومية من أجل تحقيق النتائج الأفضل.