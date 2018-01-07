عروس سعودية تفقد زوجها صباحية عرسها

فقدت عروس سعودية زوجها صباح اليوم الثاني لزواجهما، وفقا لما ذكرته صحيفة " الوطن" السعودية.

وبحسب الصحيفة فقد فجع المجتمع المكي صباح أمس بحادثة حزينة، بعد أن اندلعت النيران عند الساعة العاشرة صباحا في شقة بالطابق الأرضي من عمارة مكونة من طابقين، تقع في حي العزيزية بمكة المكرمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر – لم تسمها – قولها إن الشقة تعود إلى عروسين كانت ليلة زفافهما فجر يوم وقوع الحادث، الذي نجم عنه وفاة العريس البالغ من العمر (23 عاما) نتيجة لتعرضه للحريق، واختناق العروس (17 عاما)، التي تلقت العلاج من قبل فرق الهلال الأحمر، وحالتها الصحية مستقرة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه نظرا لكثافة الأدخنة المنبعثة من موقع الحريق، جرى إخلاء جميع سكان العمارة بواسطة فرق الإخلاء والإطفاء البالغ عددهم نحو 10 أشخاص، مشيرا إلى أن فريق التحقيق في الإدارة والأدلة الجنائية باشروا إجراءات التحقيق للتعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدا لتسليم ملف الحادث إلى شرطة العزيزية لاستكمال إجراءات التحقيق.