«مؤسسة دبي للإعلام» تغطي حفل جوائز غولدن غلوب حصرياً

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام ممثلة بقناة دبي ون، عن افتتاح موسم الجوائز العالمية بتغطيتها الحصرية والمباشرة لحفل جوائز غولدن غلوب 2018 الخامس والسبعين (The 75th Annual Golden Globe® Awards) والذي تنظمه رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية لعام 2017، ويعتبر واحدة من أهم الجوائز في مجال السينما والتلفزيون.

تغطية

وأشارت سارة أحمد الجرمن مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، إلى حرص القناة على تقديم أهم الفعاليات والأحداث السينمائية والفنية العربية والعالمية، وخاصة أنها تمتلك الحقوق الحصرية، حيث سيتابع الجمهور أولاً، تغطية وبث حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2018 الخامس والسبعين، الإثنين (8 يناير) بحضور نجوم الفن السابع.

كذلك التغطية الحصرية والمباشرة لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild Awards 24RD Annual (SAG)، في نسختها الرابعة والعشرين على الهواء مباشرة يوم الإثنين (22 يناير)، فيما ستختتم القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام مواكبتها وتغطيتها الحصرية لموسم الجوائز العالمية بحفل توزيع جوائز (BAFTAS) من لندن يوم الأحد (18 فبراير).

وأكدت سارة الجرمن، أن جمهور دبي ون، سيتابع حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2018 الخامس والسبعين من على السجادة الحمراء وعلى الهواء مباشرة، صباح الإثنين (8 يناير) ابتداء من الساعة: 05:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، الساعة: 1:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، على أن تتم إعادة بث الحفل على قناة دبي ون مساء الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات.

والإعادة الثانية مساء الجمعة (12 يناير) الساعة: 16:30 بتوقيت الإمارات، ومساء السبت (13 يناير) الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات، وذلك عبر فريق إعلامي من القناة تم إيفاده لنقل وقائع الحفل من على السجادة الحمراء، بعد أن تم تخصيص منصة عرض ومكان مخصص لاستقبال نجوم هوليوود وإجراء مقابلة تلفزيونية سريعة معهم.

حيث سيتولى المذيع «توم أورغرات» من قناة دبي ون هذه المهمة على الهواء مباشرة، كما ستتم إعادة بث الحفل مترجماً إلى اللغة العربية على شاشة تلفزيون دبي مساء الإثنين (8 يناير) بعد موجز أخبار العاشرة مساء مرفقاً بتفاصيل السجادة الحمراء والحوارات الحصرية.

مواكبة

من جهة أخرى، ستقوم إدارة الإعلام الرقمي في مؤسسة دبي للإعلام، بمواكبة حفل توزيع الجوائز عبر تغطية رقمية تجعل المتابع في قلب الحدث من خلال الخدمات الرقمية التي ستتابع لحظة بلحظة وقائع الحفل الذي سيتابعه الملايين حول العالم، حيث ستقوم حسابات المؤسسة على المواقع الاجتماعية بتغطية هذا الحدث بطرق ووسائل مبتكرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص الذي أطلقته مؤسسة دبي للإعلام من خلال الرابط الإلكتروني (http://www.dmi.ae/Dubai1awardseason/) .

والذي يتيح للجمهور الاطلاع على كافة تفاصيل الجوائز العالمية التي ستقوم القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام بتغطيتها على صعيد التلفزيون والسينما، إلى جانب التغريدات الحية عبر الوسم (#Dubai1AwardSeason)، والوسم (#Dubai1GoldenGlobes)، وحسابات المؤسسة وقناة دبي ون على شبكات التواصل الاجتماعي (@DubaiOneTV).