بالصور.. منازل عائمة مصنوعة من عبوات البلاستيك

تعتبر بنغلاديش واحدة من أكثر دول العالم عرضة للفيضانات والعواصف، وتأثراً بارتفاع مستوى سطح البحر. ووفقاً لتقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، شهدت بنغلاديش في 2016 أربعة أعاصير، وهو رقم يعد قياسياَ في تاريخ هذه الدولة الحديثة. ويمكن أن يغمر ارتفاع مستوى سطح البحر 17٪ من أراضيها بحلول 2050، مما سيؤدي إلى تشريد ما يصل إلى 18 مليون نسمة، وفقا ل “عتيق الرحمن"، كبير علماء المناخ في البلاد.

وتفادياً لذلك استنبطت شركة معمارية مقرها أمستردام تسمى "واترستوديو" حلاً ممكناً يتمثل في هياكل عائمة يمكن أن تصمد أمام العواصف.

وقدمت "واترستوديو" خمس وحدات عائمة إلى مدينة "كورايل"، وهي مجتمع منخفض الدخل في دكا عاصمة بنغلاديش. وهي محمولة ويمكن نقلها إلى أحياء مختلفة.

يمكن تجهيز هياكل "سيتي آبس" العائمة كما أطلق عليها لعدة أنواع من الاستخدامات، بما في ذلك الفصول الدراسية، وأنظمة تنقية المياه، والعيادات الطبية، أو المنازل.

وخلال النهار، ستصبح إحدى الوحدات العائمة فصلاً دراسياً يضم 20 ورشة لوحية وشاشتي تدريس. فيما تتحول مساء إلى مقهى للإنترنت.

أما الوحدات الأربع الأخرى فتتكون من مطبخ مجتمعي، ومرفق مزود بمرحاض عام ودش، وأخرى بمولد احتياطي للكهرباء. يتم تشغيل الوحدات بواسطة الألواح الشمسية الموجودة على الأسطح.

وسوف يتم تعويم الوحدات بقاع البحر، والتحرك صعودا وهبوطا مع ارتفاع مستويات المياه، ومساعدتها على تحمل العواصف. وهي مصممة لتكون للحد من خطر غمرها بالمياه.

وتتكون كل وحدة من منصات نقالة خشبية، وأسلاك، والآلاف من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، والتي تسمح للهياكل بالعوم.