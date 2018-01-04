جراح يعترف بتوقيع اسمه على أكباد مرضاه بالكي

المصدر:
  • دبي-وائل الخطيب
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يواجه جراح بريطاني المحكمة بتهم الاعتداء بعد اعترافه بحفر الأحرف الأولى من اسمه بواسطة الكي على كبدي مريضين فاقدي الوعي أثناء عمليات زرع.

وذكرت صحيفة " ذا نيو ديلي" أن سيمون برمهال / 53 عاما / اعترف بتهمتي الاعتداء بالضرب في محكمة برمنجهام البريطانية، لكنه نفى تهما بديلة بالاعتداء نجم عنها أذى بدني.

وقال مكتب الادعاء العام في بيان له: إن الدكتور برامهال عمد إلى نقش أحرف اسمه الاولى على كبدي المرضين دون موافقتهما، وبدون أي سبب إكلينيكيّ خلال عمله كجراح لزرع الكبد في مستشفى الملكة اليزابيث.

وقال الادعاء: إنه استخدم أداة طبية تسمى المبضع الجراحي الاشعاعيً للتخثير الذي  يعمل على سد الأوعية الدموية النازفة عن طريق توجيه شعاع من الكهرباء على المنطقة "لكي" أحرفه الأولى على كبديهما.

 

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