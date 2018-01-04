جراح يعترف بتوقيع اسمه على أكباد مرضاه بالكي

يواجه جراح بريطاني المحكمة بتهم الاعتداء بعد اعترافه بحفر الأحرف الأولى من اسمه بواسطة الكي على كبدي مريضين فاقدي الوعي أثناء عمليات زرع.

وذكرت صحيفة " ذا نيو ديلي" أن سيمون برمهال / 53 عاما / اعترف بتهمتي الاعتداء بالضرب في محكمة برمنجهام البريطانية، لكنه نفى تهما بديلة بالاعتداء نجم عنها أذى بدني.

وقال مكتب الادعاء العام في بيان له: إن الدكتور برامهال عمد إلى نقش أحرف اسمه الاولى على كبدي المرضين دون موافقتهما، وبدون أي سبب إكلينيكيّ خلال عمله كجراح لزرع الكبد في مستشفى الملكة اليزابيث.

وقال الادعاء: إنه استخدم أداة طبية تسمى المبضع الجراحي الاشعاعيً للتخثير الذي يعمل على سد الأوعية الدموية النازفة عن طريق توجيه شعاع من الكهرباء على المنطقة "لكي" أحرفه الأولى على كبديهما.