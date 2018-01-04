لوحات تحتفي بقادة الإمارات

منذ طفولته، لم يكف الفنان الهندي حبيب رحمن عن ملاحقة الألوان، فقد ظلت تشغله طوال الوقت، وتشكل فضاء عالمه، ليبني أحلامه عليها، بأن يتمكن يوماً من عرض ما تبدعه أصابعه من لوحات صور الأشخاص المرسومة باللونين الأبيض والأسود، والتي اعتاد أن يستمد قوة أحلامه من بين خطوطها.

ورغم انتقاله إلى العمل في قطاع الانيمشن والإنتاج التلفزيوني منذ 1999 وحتى الان، لم يغادر حبيب أحلامه، فقد ظل متمسكاً بها، لينجز أخيراً سلسلة لوحات فنية احتفى من خلالها بأصحاب السمو حكام الإمارات، ليحملها بباقات حب وسلام للإمارات، التي طالما حلم بأن تحتضن يوماً واحداً من معارضه الفنية.

وهو الذي تمكن من تحقيقه أخيراً، بعد أن أتيحت له الفرصة لأن يقدم أعماله أمام الملأ في رحاب المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

جوهرة

سلسلة فنية متكاملة قدمها حبيب جمع فيها أصحاب السمو حكام الإمارات، أنجزها باستخدام الفحم والرصاص، لتظل اللوحة التي جمعت بين المغفور لهما، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، جوهرة معرض حبيب رحمن، الذي أكد في حديثه مع «البيان» أن «كافة هذه اللوحات تمثل رسالة حب للإمارات التي ارتبط معها بعلاقة خاصة».

مبيناً أنه استغرق أسبوعاً كاملاً لإنجاز كل لوحة، مشيراً إلى أن اختياره الأبيض والأسود كان بهدف التميز عن الآخرين.

حكاية حبيب مع صور أصحاب السمو حكام الإمارات، بدأت منذ زمن طويل، وبحسب ما يشير فقد بدأ في هذا المشروع منذ عام. وقال: «رغم عملي في قطاع الانيمشن والإنتاج التلفزيوني، إلا أنه لم يشغلني عن إنجاز سلسلة من لوحات أصحاب السمو حكام الإمارات.

حيث قررت ذلك بعد نجاحي في إنجاز لوحة تجمع بين المغفور لهما، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والتي أعتبرها بمثابة جوهرة معرضي الفني». وأضاف: «ذلك بلا شك نابع من حبي للإمارات التي ارتبط معها بعلاقة خاصة، فقد سبق لوالدي أن عمل وعاش فيها قبل 35 عاماً، وهو ما جعلني أتربى على حبها».

رغبة

وأشار حبيب في حديثه إلى أنه قام أيضاً بإنجاز لوحة خاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقال: «ما زلت أحتفظ بهذه اللوحة حتى الآن، فهي عزيزة على قلبي.

وأتمنى يوماً أن أتمكن من تقديمها هدية لصاحب السمو نائب رئيس الدولة»، وإلى جانبها أنجز أيضاً لوحات عديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، التي تمكن من عرض بعضها في مناسبات عدة أقيمت بالإمارات.

كافة لوحات حبيب تميزت بكونها تعتمد فقط على اللونين الأبيض والأسود، وعن ذلك قال: «استخدمت في إنجاز اللوحات الرصاص والفحم فقط، وذلك لما تتميز به من قوة في التعبير، وحاولت قدر الإمكان الابتعاد عن الألوان حتى أقدم شيئاً مميزاً عن الآخرين وكذلك عن الصور الفوتوغرافية».

وإلى جانب لوحاته، أكد حبيب رحمن أنه أنجز لوحة خاصة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قائلاً إنه أهداها له خلال زيارته إلى مدينة كيرلا الهندية في سبتمبر الماضي.

رسائل حب

حبيب رحمن لا يزال يطمح أن يجوب الإمارات بمعرضه الفني، قائلاً: «لدي رغبة بإقامة معرضي في كل إمارات الدولة، لأنقل إليها ما أمتلكه من رسائل حب إلى قادة الدولة».