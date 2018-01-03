«هوتل اندريست» يختار «لوفر أبوظبي» من أجمل 5 متاحف عالمية

اختار موقع هوتل اندريست دوت كوم "hotelandrest.com" متحف اللوفر- أبوظبي، واحداً من أجمل خمسة متاحف في العالم نظراً لتميز بنائه الهندسي الفريد على شاطئ البحر بجزيرة السعديات، وحل لوفر أبوظبي مباشرة بعد متحف اللوفر الباريسي ومتحف الإرميتاج في سان بطرسبرغ الروسية.

وقال الموقع الإخباري المتخصص في السياحة إن القبة العملاقة التي تعلو لوفر أبوظبي صممت بلا أعمدة في الوسط، ولا مثيل لها ولا تقل من الناحية الجمالية الإبداعية الهندسية عن برج ايفل الشهير في باريس.

عمل عبقري

وأشار الى أن مبنى المتحف يعتبر عملاً هندسياً عبقرياً يرقى الى الأعاجيب في عالمنا الحديث، ويعطي أبوظبي ميزة احتضان المباني المميزة على مستوى العالم، حيث تتركز فكرة بناء لوفر أبوظبي على قبة فضية ضخمة يبدو من شكلها أنها تطفو فوق مدينة المتحف بأكملها، وتبدو وكأنها خفيفة الوزن، لكنها في الحقيقة تزن حوالي 7500 طن.

وهو نفس وزن برج إيفل في باريس، وتعد قبة المصمم الفرنسي نوفيل المستوحاة من القبة الهندسية، وهي سمة مميزة في الهندسة المعمارية العربية، بنية معقدة مكونة من 7850 نجماً، مكررة بمختلف الأحجام والزوايا في ثماني طبقات مختلفة.

وعند مرور الشمس فوقها، تنساب أشعتها من خلال الثقوب الموجودة في القبة لخلق تأثير ملهم داخل المتحف، يعرف باسم شعاع النور، ويستوحي هذا التصميم روعته من الطبيعة، وإلهامه من عناصر أشجار النخيل في أبوظبي، فأوراقه تلتقط أشعة الشمس الساطعة من أعلى لتنساب أشعتها كبقع على الأرض وتلطف من حدتها.

إضافة لذلك يظل اللوفر أبوظبي في نظر الجميع أول متحف في العالم العربي برؤية عالمية يجمع حضارات وتراث البشرية تحت قبة عملاقة تعتبر من الأعاجيب الهندسية في وقتنا الحاضر وسوف تبقى كذلك لمئة سنة قادمة!

قائمة

ونشرها الموقع بأجمل 5 متاحف في العالم وهي: متحف اللوفر في باريس، فرنسا، ويقع على الضفة اليمنى لنهر السين في الدائرة 1. ويتم عرض ما يقرب من 35000 من التحف من عصور ما قبل التاريخ إلى القرن 21 على مساحة 60600 متر مربع.

مع أكثر من 8 ملايين زائر سنويا، ويعتبر متحف اللوفر هو المتحف الأكثر زيارة في العالم. ومتحف الإرميتاج في سان بطرسبرغ، في روسيا، وهذا المتحف يحتوي على أكبر مجموعة من اللوحات في العالم. انه مكان مدهش، الذي يغطي تاريخ العالم من العصر الحجري إلى الحاضر، والمثير للإعجاب خاصة هي الغرف الذهبية مع الأحجار الكريمة والذهبية.

ومتحف لوفر أبوظبي الفريد من نوعه، يقتني 620 عملاً فنياً حتى اليوم تتضمن سلسلة من الأعمال الفردية وتشكيلات متنوعة، حيث سيعرض العديد من هذه الأعمال مع 300 عمل فني معار من 13 مؤسسة ثقافية فرنسية وأخرى عالمية تحت سقف 23 قاعة عرض دائمة تعكس روح المدينة العربية، والمتحف البريطاني في لندن، المملكة المتحدة، وهذا المتحف لديه الملايين من الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم.

وتخصص المعارض لمصر، واليونان، والحضارة الرومانية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا في العصور الوسطى، تتبع تاريخ البشرية، والثقافة. والمتحف المصري في القاهرة، وهو متحف يحتوي على أغلب المجموعات الكاملة من الفن المصري في العالم. من بين الآلاف من هذه الكنوز هي التحف الشهيرة من مقبرة توت عنخ آمون.