رواق عوشة يدعم 20 أسرة في «إبداعنا»

يسعى رواق عوشة بنت حسين الثقافي من خلال مبادراته المختلفة والتي يقيمها من فترة لأخرى إلى دعم مختلف فئات المجتمع، بإقامة فعاليات وأنشطة ومعارض مختلفة تحتضن مواهبهم وإبداعاتهم، حيث أقام الرواق بالتعاون مع بلدية دبي معرض إبداعنا للأسر المنتجة في حديقة مشرف بمنطقة الخوانيج بإمارة دبي، وبمشاركة عشرين أسرة من مختلف إمارات الدولة، قدمت منتجاتها المتنوعة من ملابس وعطور ومأكولات شعبية.

مساهمة

وقالت الدكتورة موزة غباش رئيسة رواق عوشة بنت حسين، «يدعم الرواق ويشجع الأسر المنتجة ويأخذ بيدها للمساهمة في سد حاجة السوق المحلية لمنتجات ما يدعم الاقتصاد الوطني، ومن خلالها ينشغل أفرادها بالعمل المفيد ما يوفر دخلاً لتلك الأسر يرفع من مستواها الاقتصادي، ويوحد مشاعر الأسرة حول الهدف السامي ليخلق بيئة للتعاون والتنافس الإيجابي وتحدي المعوقات إضافة لروح الفريق التي تسود بين أفراد الأسرة الواحدة لتحقيق المزيد من التقدم في العمل كماً ونوعاً.

وأضافت: إن هذا المعرض وغيره من المعارض قد فتح باباً لتسويق الكتب وترويج تداولها واقتنائها وهو أحد أهداف الرواق التي يسعى لتحقيقها، واختيار حديقة مشرف كان موفقاً حيث تتوافد مئات العوائل التي تجد في هذه الحديقة متنفساً لقضاء أوقات للراحة في الإجازات لاسيما في هذا الوقت من السنة بأجوائه الرائعة.

وعبرت عديد من المشاركات عن سعادتهن بالفرصة التي أتيحت لهن للمشاركة بما تنتجه مواهبهن من معروضات ومأكولات، حيث أبدت مريم محمد يوسف من إمارة الفجيرة، والتي شاركت بالمأكولات الشعبية، سعادتها بأن أتاح لها الرواق و لزميلاتها فرصة المشاركة في معرض الأسر المنتجة، وتوجهت بالشكر أيضاً لبلدية دبي التي خصصت حديقة مشرف التي تستقطب جمهوراً كبيراً لاحتضان هذا المعرض.

وقالت أماني خليل والتي شاركت بمشروع مخصص للعباءات إن مشروعها يعزز من اقتصاد الأسرة، وهي سعيدة بالعمل والمشاركة في معرض مخصص للأسر المنتجة، حيث تحرص من خلاله على تقديم بضائع بأسعار مناسبة للجميع، وينعكس عملها هذا إيجاباً على نفسيتها، إذ يخلق لديها شعوراً بالرضا والقناعة فاليد التي تعمل خير من اليد التي لا تعمل، وتوجهت بالشكر للرواق أن أتاح لها هذه الفرصة للمشاركة الفعالة في خدمة نفسها والمجتمع أيضاً.