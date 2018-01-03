رجاء الجداوي تتزوج إماراتياً في «رَمْسَة كريم» فبراير المقبل

وقعت الفنانة رجاء الجداوي عقد المشاركة في الفيلم الإماراتي - المصري الجديد «رَمْسَة كريم»، المتوقع بدء تصويره في فبراير المقبل بين أبوظبي ودبي والقاهرة. وأعربت الجداوي عن سعادتها بالمشاركة في عمل إماراتي - مصري يجمع نجوماً بارزين من البلدين، كما أنها سعيدة جداً بالدور والشخصية الكوميدية التي تجسدها في الفيلم.

وأضافت أن هناك الكثير من عناصر الجذب التي جعلتها توافق على المشاركة في «رَمْسَة كريم»، من بينها التعرف إلى مجال جديد هو السينما الإماراتية، كما أنها استشعرت من حديثها مع مخرج العمل لؤي السعدي أنه مخرج ناضج ومدرك لأهمية الرسائل التي يحملها الفيلم للمشاهد العربي في قالب كوميدي جميل.

وأبدت الجداوي إعجابها بتجسيد دور أم هاني رمزي في الفيلم الذي يجمعها به من جديد، إضافة إلى مشاركة فنانين إماراتيين معروفين على الساحتين الإماراتية والخليجية.

وأشارت إلى أنها ستجسد دورها عن حب واقتناع تام بالشخصية، كما أن باقي الفنانين المشاركين لديهم حب كبير للشخصيات التي يجسدونها، وبالتالي هذا الجو يقود إلى الخروج بعمل ناجح بكل المقاييس، وطالما توجد هذه الروح من فريق العمل فحتماً سيجد المشاهد عملاً قيماً ممتعاً.

وتوضح رجاء الجداوي أنها تلعب شخصية سيدة مصرية تزوجت بمواطن إماراتي وأنجبت منه ولداً (كريم) تحاول دائماً تشجيعه على الزواج وتبحث له عن عروس، إلا أنها دائماً ما تتصادم مع (كريم) بسبب لهجته التي لا تفهم منها بعض الكلمات وتحاول دائماً سؤاله عن معانيها.

يذكر أن «رَمْسَة كريم» من بطولة هاني رمزي ورجاء الجداوي ونرمين ماهر من مصر، ومن الإمارات حبيب غلوم ورزيقة طارش وعبدالله صالح وعلي التميمي وجمال السميطي وملاك الخالدي ورانيا آل علي وعبدالله بن حيدر وغيرهم، ومن تأليف وإخراج لؤي السعدي وإنتاج شركة «فيلمي برودكشن» الإماراتية.