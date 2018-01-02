توأمان أميركيان يولدان في عامين مختلفين !

في واقعة غريبة، وُلد توأمان في ولاية كاليفورنيا الأميركية لكن في عامين مختلفين بل وشهرين ويومين مختلفين أيضا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" يوم الاثنين، أنه حسب تقديرات الأطباء، كان من المتوقع أن يولد التوأمين خواكين وإيتانا خيسوس، في 27 يناير 2018.

لكن الأم باغتتها آلام الولادة ليلة رأس السنة، فوضعت الطفل الأول خواكين الساعة 1158 مساء 31 كديسمبر 2017، بينما وُلدت أخته التوأم إيتانا الساعة 0016 من صباح أول يناير 2018، ليولد كل منهما في عام مختلف عن الآخر .

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الأسرة، إن كلا من الطفلين والأم بصحة جيدة وانتقلوا إلى منزلهم في مدينة إيرليمارت بولاية كاليفورنيا.

قد يهمك أيضا