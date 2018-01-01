"القمر العملاق "أول ظاهرة فلكية نادرة مع بداية 2018

سيكون العالم على موعد اليوم مع ظاهرة فلكية نادرة هي" القمر العملاق" الاكبر حجما واضاءة ، ويسجل القمر اقرب مسافة من الأرض منذ عام 1948.

وتقول وكالة "ناسا" الفضائية انه يمكن مشاهدة " القمر العملاق" من جديد في 31 يناير ولكن في المرة الثانية سيحمل اسم "القمر العملاق الأزرق" اذ سيمتاز بلونه المائل إلى الاحمرار الدامي، لتوازي الشمس مع القمر وكوكب الأرض، ما يعني أن الأرض ستحجب أشعة الشمس، التي ستنعكس في المقابل على القمر.

وسيكون أفضل توقيت لمشاهدة "القمر العملاق" هو بعد ظهوره بشكل مباشر، عقب غروب الشمس، مع شرط أن تكون السماء صافية من دون سحب.