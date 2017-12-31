في 3 أيام .. حوادث السير تقتل وتصيب نحو ألفي شخص في تايلاند

أعلنت السلطات التايلاندية ارتفاع حصيلة وفيات حوادث السير خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة العام الجديد إلى 167 حالة وفاة معظمها في إقليم سي ساكيت.

ونقلت تقارير صحفية عن الميجور جنرال إيكاراك ليمسانكات وهو مسؤول بارز في الشرطة التايلاندية قوله " إن 1793 شخصا أصيبوا أيضا في حوادث السير بأنحاء البلاد خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر.

ولفت إلى أن يوم أمس السبت شهد مقتل 73 شخصا وإصابة 688 شخصا آخرين في 649 حادث سير بأنحاء تايلاند .. منوها إلى أن السبب الرئيسي وراء ضحايا حوادث السير يعود إلى قيادة السيارات تحت تأثير الكحوليات والسرعة المفرطة.