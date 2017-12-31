شاهد.. بدء الاحتفالات حول العالم لاستقبال 2018

بدأت الاحتفالات حول العالم لاستقبال العام 2018، وانطلقت من نيوزيلندا لتتوالى تدريجياً من آسيا إلى الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا ثم أخيرا إلى الاميركيتين وسط عروض ضوئية مذهلة، في وداع للعام 2017.

من الشرق إلى الغرب - وشكلت نيوزيلندا أول دولة بارزة تطلق الاحتفالات حيث نظمت أوكلاند، كبرى مدنها، مهرجانها السنوي في الشارع الذي تخلله عرض ألعاب نارية من برج سكاي تاور.

وفي سيدني تجمع حوالى 1,5 مليون شخص في خليجها الشهير لحضور عرض الالعاب النارية التقليدي، الذي تلون هذا العام بألوان قوس القزح.

كما وعدت هونغ كونغ بعرض ألعاب نارية تشبه الشهب تصحبه الموسيقى ويستمر عشر دقائق قبيل منتصف الليل، وسيتم اطلاقه من ناطحات سحاب تطل على مرفأ فيكتوريا هاربر.

وستعقد جاكرتا قرانا جماعياً لحوالى 500 عريس برعاية الحكومة فيما تنظم المهرجانات والأسواق الشعبية على محاور السير الكبرى وفي المواقع السياحية.