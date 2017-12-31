بالفيديو.. سيدني تستقبل العام الجديد بألعاب نارية مذهلة

استقبلت مدينة سيدني الأسترالية، عام 2018، لتكون بذلك واحدة من أولى العواصم العالمية احتفالا برأس السنة بالنظر إلى موقعها الجغرافي.

وحل العام الجديد في سيدني، على الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، وجرى إطلاق ألعاب نارية مذهلة في سماء المدينة، احتفالا بالمناسبة.

وتجري الاحتفالات الأولى لرأس السنة في جزر ساموا وكريستماس وكيريباتي، ثم تتم بعد ذلك في نيوزيلندا وأستراليا.

ويحظى الاحتفال برأس السنة الميلادية بشعبية واسعة حول العالم، وتغص الميادين الرئيسية للمدن الكبرى بالمحتفلين.

وتفرض أجهزة أمنية في دول عدة إجراءات أمنية مشددة، هذا العام، خشية وقوع هجمات إرهابية وسط حشود المحتفلين