«المهرجون» تستحوذ على جوائز مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

نالت فرقة مسرح بني ياس أكثر وأهم جوائز مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الثالثة عشرة التي أسدل الستار على فعالياتها في حفل ختام المهرجان الذي أقيم، مساء أول من أمس، من على قاعة قصر الثقافة بالشارقة، بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وإسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح رئيس جمعية المسرحيين رئيس المهرجان، والدكتور حبيب غلوم الأمين العام لجمعية المسرحيين ومدير المهرجان، وجمع غفير من المسرحيين والجمهور.

وتم تكريم لجنة التحكيم ولجنة تحكيم الأطفال والفرق المسرحية المشاركة وكذلك رعاة المهرجان ، و سجلت الدورة فوزاً تاريخياً لمسرح بني ياس يحدث لأول مرة في سجل مشاركات الفرقة في المهرجان، عبر مسرحية «المهرجون»، التي فازت بتسع جوائز دفعة واحدة الأمر ، كما سطع نجم الفنان القدير مرعي الحليان عالياً في ليلة الختام، بفوزه لوحده بثلاث جوائز في التأليف والإخراج وكذلك الإضاءة، بالإضافة إلى فوز «المهرجون» بجائزة أفضل ممثلة دور أول التي نالتها باستحقاق الفنانة «بدور الساعي»، وتقاسم الفنانان محمد اسحق وخميس اليماحي من فريق «المهرجون» أيضاً جائزة أفضل ممثل دور أول، كما نالت الفرقة جائزة أفضل موسيقى التي حصل عليها الفنان «ميرزا المازمي»، وحصل ممثلو «المهرجون» أيضاً مجتمعين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

جوائز

أما بقية الجوائز فذهبت كما يلي: جائزة أفضل ماكياج للفنان «ياور» عن مسرحية «منصور والفراشة الأميرال» وجائزة أفضل أزياء للفنانة «ميلانا رسول» عن مسرحية «منصور والفراشة الأميرال» أيضا، كذلك نالت المسرحية ذاتها جائزة أفضل مناظر مسرحية التي حصل عليها الفنان «مبارك ماشي»، وكذلك جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ ونالتها الفنانة «نورة علي»، بينما نال جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ الفنان «محمود القطان» عن دوره في مسرحية «حديقة الخير».

أما جائزة لجنة تحكيم الأطفال والتي تشكلت من الأطفال: العنود طارق المازمي، أمل جاسم المشيري، ونورة نبيل الحوسني، فقد منحت جائزتها لفرقة مسرح الشارقة الوطني عن مسرحية «لولو والكتاب».