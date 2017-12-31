حمدان الأحبابي وسعود الحايري يتأهلان في بطولة «اليولة»

وسط هتافات الجماهير في قلعة الميدان، أول من أمس، أعلن المقدم مسلم العامري عن أسماء اليويلة المتأهلين من الحلقة الثالثة من بطولة فزاع لليولة - برنامج الميدان وهما حمدان بن مصلح الأحبابي بعد حصوله على أكبر نسبة من تصويت الجماهير، وسعود الحايري الذي جاء ثانياً في نسبة التصويت.

الحلقة الرابعة

وبعد موجز من التقارير الخاصة عن كل يويل، وعلى أنغام أغنية «يا عظيم»، أطل المتسابق سعيد الكعبي رقم التصويت (13) الذي يشارك للمرة الأولى، مستعرضاً يولته في الحلقة الرابعة من بطولة فزاع لليولة - برنامج الميدان. وكان أداؤه مليئاً بالحماسة والتشويق وأثنت لجنة التحكيم على يولته الممتازة ومنحته اللجنة 48 درجة. ودخل أرض الميدان ثاني المتسابقين في الحلقة، سيف سلطان الكتبي رقم التصويت (14) ليستكمل العرض بنفس المستوى ورحابة الصدر والحماسة ومنحته اللجنة 48 درجة. ومحمد عبدالله بن دلموك رقم التصويت (15) كان ثالث اليويلة المتسابقين واستعرض يولته بثقة وتفان، أشادت لجنة التحكيم بقدرته وتمكنه من الأداء بشكل بديع ومنحته 47 درجة.

وكان آخر المتسابقين أصيل أكرم رقم التصويت (16)، البريطاني (من أصل ليبي) الذي انتقل من بضع سنين من المملكة المتحدة مع أسرته للاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أبهر جماهير الميدان لما قدم من خطوات مدروسة ومتزنة تناغمت مع إيقاع الأغنية الشعبية، قدمت له اللجنة جملة من النصائح ومنحته درجة إضافية لشجاعته لتصبح النتيجة 46 درجة.

شجاعة اليويلة

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى شجاعة فرسان الحلقات الماضية وخصوصاً الحلقة الرابعة، حيث بلغت أعمار معظم المتسابقين فيها نحو 14 سنة، الأمر الذي ساهم في تهيئة الأرضية المناسبة لتنمية الشجاعة والثقة بالنفس وحب الوطن لدى اليويلة المتسابقين من سن صغيرة وقالت «معظم المشاركين في الحلقة كانوا من أبطال ميدان الصغار، ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز بأنهم اليوم يقدمون أبرز العروض أمام المئات من المشاهدين سواء على الشاشة الصغيرة أو في قلعة الميدان، كما أننا فخورون بمشاركة الجنسيات المختلفة بهذه الاحتفالية الشبابية الأمر الذي يجعلهم شركاء معنا في هذه المسيرة الوطنية الرامية لحفظ واستمرارية إرث الدولة».

وقدم الفنان محمد المنهالي، ضيف الحلقة الرابعة، أغنيتين من آخر أعماله، الأولى بعنوان «يا ولوعي» وهي من كلمات سعيد بن مصلح الأحبابي وألحان معضد الكعبي، والأغنية الثانية «تاخذ إحساسك» وهي من كلمات ظافر بن مسعود وكلمات إبراهيم السويدي. وأكد الفنان الشاب محمد المنهالي الذي يشارك للسنة التاسعة في البطولة، أن هذه المشاركات أضافت له الكثير في مسيرته الفنية، واختتم بأنه كفنان يعتبر شريكاً في حفظ التراث الإماراتي بكل ألوانه وتقديم الأغنية المحلية سواء الأغاني الشعبية القديمة منها أو الأغاني الجديدة التي تتسم بالإيقاعات المعتادة للأغنية الإماراتية.

قصائد

أهدى الشاعر ذياب المزروعي قصيدة جديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بعنوان «حمدان». وتقدم الشاعر بالشكر على عودته للعام الثالث لتقديم قصائد شعبية على منبر قلعة الميدان. وعلق الشاعر عن أهمية إعادة إحياء القصائد الشعبية الإماراتية وخصوصاً من خلال المهرجانات والاحتفالات التي تقام بالدولة مثل بطولة فزاع لليولة التي خرّجت على مدار ثماني عشرة سنة، أجيالاً جديدة تعتز بتراثها وتحرص على استمراريته.