تغطية واسعة لاحتفالات رأس السنة على شبكة قنوات أبوظبي

تستعد شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي لمواكبة احتفالات الدولة برأس السنة الميلادية 2018، وذلك عبر تغطية واسعة لأبرز الفعاليات والاحتفالات التي ستشهدها إمارة أبوظبي، وذلك من خلال بث مباشر لقناتي «أبوظبي» و«الإمارات» يتخلله برنامج خاص بحصاد عام 2017.

وتقدم قناة أبوظبي اليوم، تغطية خاصة للاحتفالات على مستوى الدولة وبث مباشر من خلال استديو خاص بهذه المناسبة من كورنيش أبوظبي ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل وتقدمه الإعلامية أسمهان النقبي.

مواكبة العروض ويواكب مراسلو القناة أهم الفعاليات والاحتفالات المقامة في كافة أنحاء الإمارة بما فيها الألعاب النارية والعروض والحفلات الغنائية الذي يقدمها أشهر الفنانين من العالم العربي، حيث يقدم الفنانان حسين الجسمي وتامر حسني حفلاً غنائياً على كاسر الأمواج في أبوظبي، في حين يقدم الفنان كاظم الساهر والفنانة بلقيس حفلهما من قلب جزيرة المارية، بالإضافة إلى نقل فعاليات الاحتفالات والأنشطة التفاعلية والألعاب النارية من منطقة الوثبة.

تغطية وتقوم قناة الإمارات بتغطية احتفالات أبوظبي من منطقة الكورنيش، إلى جانب التغطية الخاصة التي ستنطلق الساعة 11:30 مساءً بعرض برنامج «حصاد الدار» الذي يقدم مجموعة من التقارير لأهم الأحداث والإنجازات المحلية والعالمية في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية، فضلاً عن تغطية لأبرز الاحتفالات المقامة في العواصم العربية والعالمية، ويتخلل البرنامج فقرات عن أقوال لأصحاب السمو وكبار الشخصيات في الدولة