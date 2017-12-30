صور.. تعرف على أجمل توأمين متماثلين في العالم

اختير التوأمان ليا روز وأفا ماري البالغتان سبعة أعوام، من لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية، كأجمل توأمين متماثلين.

وتلقت الفتاتان عروضا من قبل وكالات وصالات العرض ودور الأزياء، بعدما أنشأت الأم جاكي صفحة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول جاكي" إن حساب "الانستغرام" غير حياة الفتاتين رأسا على عقب، كل يوم نتلقى عروضا، بالإضافة لزخم جلسات التصوير".

وتضيف جاكي "أنا أؤمن بأرقام الحظ، وبالنسبة لي رقم 7 هو الأوفر حظا، ففي السابع من يوليو أكملت الفتاتان سبع سنوات".

وأشارت جاكي إلى أن عدد المشاركات والأعجاب بصفحة الفتاتان على "الانستغرام" بلغ 140 ألف شخص بغضون ستة أشهر.