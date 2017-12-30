العريس ١٢ عاماً والعروس ١٦ وخطبتهما تثير ضجة بمصر

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أثارت صور خطوبة طفلين في الفيوم جنوب غرب القاهرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

الواقعة التي شهدتها قرية منشأة رحمي بمركز أطسا بالفيوم حدثت قبل يومين حيث تمت خطبة الطفل أحمد شعبان عيد 12 سنة على عروسه التي تكبره بـ 4 أعوام وهو ما يعد مخالفة للقوانين المصرية التي تجرم زواج الأطفال وتشترط إتمام العروس لسن ١٨عاما لإتمام الزواج.

أهالي القرية برروا ما حدث بأن العريس الطفل هو الابن الوحيد لوالديه اللذين أنجبا العديد من البنات ورغبت الأسرة في تعجيل خطبة ابنها الصغير رغم صغر سنه تمهيدا لتهيئته للزفاف لحين بلوغ العروس السن القانونية.

الواقعة أثارت ضجة كبيرة وسط مطالبات بمحاكمة الأسرتين خاصة أن السلطات المصرية سبق أن أحالت أصحاب حالات مماثلة للمحاكمة.

 

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