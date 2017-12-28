بعد 60 عاماً ..صديقان يكتشفان أنهما أخوان

في صدفة نادرة اكتشف صديقان من هاواي أنهما أخوان بعد صداقة دامت 60 عاماً.

وكان آلان روبنسون ووالتر ماكفارلين في نفس المدرسة الابتدائية، وبعد أن بلغا سن الستين لم يبق لهما أقارب على قيد الحياة.

وقرر روبسون البحث عن أي شخص من عائلته على فيسوك ولكنه لم ينجح، فذهب إلى مركز "الأسلاف" للبحث عن أقارب له بناء على الحمض النووي DNA وكانت المفاجأة أن صديقه المقرب ماكفارلين لجأ هو الأخر لنفس المركز من قبل.

وقد أظهرت النتائج بيانات حمض نووي مشابه في كروموسوم "Х" لدى شخص آخر تبين فيما بعد أنه ماكفارلين، وفقا لموقع روسيا اليوم.

واكتشف الصديقان أنهما أخوان من أم واحدة وأبوين مختلفين.