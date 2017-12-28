«#دبي_قبل_الميلاد» يواصل الكشف عن مفردات حضارية

يواصل المكتب الإعلامي لحكومة دبي نشر مجموعة من التغريدات على حسابه الرسمي على «تويتر» ضمن برنامج «#دبي_قبل_الميلاد» الذي ينتجه المكتب الإعلامي مع الباحث لؤي الشريف.

وكشفت التغريدات عن أن البرنامج يسلط الضوء على متحف ساروق الحديد في حي الشندغة بقلب إمارة دبي والذي يعرض قطعاً ومقتنيات تم العثور عليها في هذا الموقع الغني، مؤكدة أن القطع الرائعة المعروضة في متحف ساروق الحديد مهارات متطورة وحرفية كبيرة للسكان المحليين وانعكس ذلك في إبداع مجموعة واسعة من القطع التي تعود لأكثر من 3 آلاف عام.

وجاء في إحدى التغريدات أن أنواع القطع المعروضة في متحف ساروق الحديد تثبت أن السكان في موقع ساروق الحديد كانوا على تواصل مع المراكز الحضرية الأخرى في بلاد الرافدين وسوريا والهند ومصر.

يذكر أن «دبي قبل الميلاد» برنامج يبث حالياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملاً قصة دبي الإمارة الأكثر لمعاناً حول العالم، في سرعة مسابقتها للحداثة وتناميها، راصداً نحو 5 آلاف عام من تاريخ دبي، عبر 10 حلقات مصورة، لاقت صدى واسعاً من رواد التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر أن تقدم الحلقات التالية من البرنامج مزيداً من الإضاءات عن دبي القديمة التي رصدتها كاميرا البرنامج بطريقة مبتكرة تواكب عصر التحولات الرقمية الجديدة في عالم الإنتاج الفني والإعلامي.