أبوظبي تستقبل 2018 بالحفلات والفعاليات والعروض النارية

تنبض أماكن أبوظبي على اختلافها بأجواء احتفالية لاستقبال عام 2018. إضافة إلى أشجار الميلاد العملاقة التي تزين المراكز التجارية والفنادق، وتم وضع برنامج شامل وواسع، لإقامة حفلات يحييها العديد من الفنانين العرب والأجانب، من بينهم كاظم الساهر وحسين الجسمي وبلقيس، الذين سيغنون في ليلة رأس السنة في أماكن مختلفة، إلى جانب عروض الليزر الجذابة التي ستضيء ليل أبوظبي، يسبقها عدد من الاحتفالات التمهيدية التي تبدأ من مساء اليوم الخميس وتنتهي 2 يناير المقبل.

العد التنازلي

يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر وبلقيس حفلاً غنائياً في جزيرة المارية في العاشرة من مساء يوم 31 الجاري. ويعد خلالها الساهر جمهوره بحفل مميز يغني فيه العديد من أغنياته القديمة مثل «إني خيرتك» و«زيديني عشقاً» و«قولي أحبك» وغيرها من أغانٍ أضافت للمكتبة الغنائية العربية، وحقق من خلالها جماهيرية واسعة إذ بيعت أكثر من 100 مليون نسخة من ألبوماته على مدى 30 عاماً.

كما تنظم دائرة السياحة والثقافة –أبوظبي حفلات موسيقية يحييها نخبة من فنانين عرب وأجانب ويتصدر احتفالات ليلة رأس السنة في قرية العد التنازلي، لاستقبال العام الجديد على كاسر الأمواج، كل من حسين الجسمي وتامر حسني، يتبع ذلك عرض لأضواء الليزر وأمطار من قصاصات الأوراق الملونة المتطايرة، يعقبه عرض ضخم للألعاب النارية يستمر لمدة 10 دقائق.

وتسبق حفلات رأس السنة برنامجاً حافلاً تقدمه الدائرة من مساء 28 ولغاية 31 الجاري تتضمن برنامج قرية العد التنازلي، ويضم مجموعة من العروض الغنائية والترفيهية من بينها منسقة الأغاني الباريسية «دي جي كيزا» ومنسق الأغاني المحلي «دي جي أوز»، والمغني داني العريضي، وفرقة كارل ورضا مافيا، وعروض أخرى للياقة البدنية، وعرضاً ترفيهياً للأطفال لرسوم الكرتون المشهورة أنجري بيرد.

فعاليات متنوعة

ينظم ميدان دو في جزيرة ياس، حفلاً للمغنية الأميركية كيتي بيري التي تزور دولة الإمارات للمرة الثانية، والتي ستقدم مجموعة من الأغاني في ليلة رأس السنة، وذلك قبل انطلاق عرض الألعاب النارية. ويسبق ذلك حفل غنائي يحييه المغني والمنتج العالمي «أيكون» يوم السبت في MAD في جزيرة ياس.

وسيتمكن حضور حفلة كاتي بيري من الاستفادة من العروض الخاصة المقدمة على دخول عالم فيراري أبوظبي، كما يمكن الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في «كرنفال ونترلاند» قاعة دو، حيث يستقبل الزوار من جميع الأعمار يومياً من الساعة الثانية ظهراً إلى العاشرة مساءً، في حين سيواصل استقبال الزوار ليلة رأس السنة حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وسيضم الكرنفال العديد من الأنشطة بما في ذلك التزحلق على الجليد والتراشق بالثلج وعمل رجل الثلج والغابة السحرية وقطار الأعياد وألعاب أخرى.

وتنظم إدارة مرسى «ياس مارينا» فعاليات «اللعب بالثلج» و«سوق الشتاء»، ولقاء «سانتا كلوز» وتمتد الفعاليات الاحتفالية لغاية 2 يناير 2018، للاستمتاع بمشاهدة الأشكال الثلجية والأشجار المزينة، على طول الرصيف البحري للمرسى.

إلى جانب عودة «سوق الشتاء» الذي يقدم أكثر من 40 محالاً متنوعاً. وسيحظى أيضاً ضيوف المطعم الإيطالي «تشيبرياني» في مرسى ياس مارينا، بقضاء فترة الأعياد وسط الأجواء الاحتفالية الثلجية، وسيتمتع الضيوف ليلة رأس السنة بحفل ستحييه فرقة «مارلين تريو».

بينما توفر إطلالته المميزة على الخليج الفرصة لمشاهدة عروض الألعاب النارية. كما يحتفل نيشن تاورز غاليريا في أبوظبي، برأس السنة بمجموعة من العروض الموسيقية والرقص، والعروض البهلوانية، وأنشطة ترفيهية وفنية للأطفال، إلى جانب إطلاقه حملة تسوّق وأربح. ويحيي المغني العالمي «كليفورد سميث» والمعروف باسم، مستر فيغاس، والمرشح لجائزة الغرامي، حفلة رأس السنة في فندق هيلتون الكورنيش، لأول مرة في الشرق الأوسط.

وسيقدم الفنان الجامايكي الأصل، والحائز على عدة جوائز عالمية في موسيقى الريجي والإيقاع الموسيقي الأفريقي، عدداً من أغانيه الشهيرة. مع عزف مجموعة من أغاني الهيب هوب، والألحان الكاريبية المشهورة. إلى جانب هذا ستقدم فنادق أبوظبي عروضاً خاصة لاستقبال العام الجديد مثل فندق قصر الإمارات وغيره.

القرية الأولى

تعتبر قرية العد التنازلي المخصصة لاستقبال العام الجديد (28 - 31 ديسمبر)، والتي أنشأتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الأولى من نوعها، لهذه الفعاليات ويبلغ سعر تذكرة الدخول 40 درهماً للأطفال دون سن 6 سنوات. وتبلغ قيمة التذكرة الذهبية 150 درهماً، أما تذكرة كبار الشخصيات فتبلغ قيمتها 300 درهم، وتحصل المجموعات المكونة من 5 أشخاص على تخفيض بقيمة 20%.