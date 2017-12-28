روسيا تعلن عن طائرة بدون طيار بسرعة 1000 كم في الساعة

أعلن في روسيا - اليوم - عن تصميم طائرة " درون " النفاثة بدون طيار التي تصل سرعتها إلى 1000 كم في الساعة.

واستطاع فريق من مصممي الطائرات في مدينة قازان الروسية الحصول على عقد تصميم وإنتاج الطائرة الجديدة والسريعة من دون طيار لحساب الجيش الروسي .. والتي سيتم تزويدها بمحرك توربيني نفاث كي تستطيع استخدام سرعة تقارب 1000 كيلومتر في الساعة أي ما يعادل مثلي سرعة طائرة "درون" العادية.

يشار إلى أن الفريق نفسه كان قد صمم في وقت سابق طائرة " دان-إم " بدون طيار التي تتراوح سرعتها بين 300 و750 كيلومترا في الساعة .. وتحلق على ارتفاع يتراوح بين 50 و9000 متر.