الآن ... مباشر مع الدكتور إبراهيم كلدراي حول الأمراض الجلدية والتجميل

تتابعون الآن الدكتور إبراهيم كلداري، أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان في الحلقة الختامية لهذا الموسم من برنامج #30دقيقة_مع_كلداري .

تتناول الحلقة موضوع طرق العناية بالبشرة والجلد في فصل الشتاء خصوصا مع انتشار بعض الأمراض الجلدية الشائعة والمرتبطة بهذا الفصل.

خلال البرنامج الذي يبث الساعة الثانية والنصف ظهراً، سيقدم كلداري للمتابعين استشارات ومعلومات طبية مباشرة للمتابعين إضافة إلى الإجابة عن أسئلتهم.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا والتواصل مباشرة مع الدكتور إبراهيم عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #30دقيقة_مع_كلداري أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.