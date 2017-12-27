المواقع الأثرية تجيب :«مِن أين أتى الإنسان العربي القديم»

يقدم الباحث السعودي، لؤي الشريف، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مصورة يشرح خلالها أهمية مشروع «دبي قبل الميلاد»، الذي ينتجه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بهدف إثراء الفضاء الرقمي ببرنامج نوعي وثري يقدم مادة تاريخية غنية بملامح من حياة دبي قبل 5 آلاف عام، والمثير أن الشريف يؤكد عبر حسابه أن البرنامج سيكشف لغزاً تاريخياً محيراً، وأن المواقع الأثرية في الإمارة، وحدها القادرة على الإجابة عن سؤال «مِن أين أتى الإنسان العربي القديم؟»، وإلى أن يتم ذلك، ينطلق بمشروع نوعي لإعادة بناء المعطيات التاريخية المُكتشفة على شكل رسومات عالية الجودة، لجعلها أقرب للجمهور.

3 لغات

يتواصل الباحث في التاريخ القديم والمهندس السعودي، لؤي الشريف، مع متابعيه باللغات العربية الإنجليزية والسريانية، بما يعزو الوعي العالمي بأهمية دبي التاريخية، ويعكس تقديره الكبير لنحو 40 ألف سريانياً يتابعونه على موقع «فيسبوك».

وقد عبر الشريف عن سعادته الكبيرة على موقع «إنستغرام»، بالتعاون مع مانجا للإنتاج، والتي ستقوم بإعادة بناء أو تخيل المعطيات التاريخية على شكل رسومات عالية الجودة لتقريب الصورة أكثر للمُشاهد عن تاريخ دبي، وقال الشريف، الذي يعد التعليم رؤيته ورسالته، عبر مقطع فيديو مصور على موقع «إنستغرام»: ما الذي يتبادر إلى ذهنك حين تسمع عن مدينة دبي؟ الأبراج العالية والحداثة هذا صحيح، لكن هذا ليس كل شيء عن دبي.

وتابع: أقوم بعمل حلقات مصورة عن دبي القديمة بما فيها من مواقع أثرية تعود لأكثر من 5 آلاف عام، ورغم زيارتي لكثير من المواقع الأثرية في الجزيرة العربية، إلا أنني في برنامج دبي قبل الميلاد، أحاول الإجابة عن سؤال مهم ومحير، وهو من أين أتى الإنسان العربي القديم، هل من جنوب الجزيرة العربية أو من بلاد الرافدين؟، لاسيما أن الخبراء لهم آراء متعددة وليست محسومة بعد.

صفحة جديدة

وحول قدرته على حل اللغز، قال الشريف: لا شك في أن مواقع دبي الأثرية وتاريخها قبل الميلاد، كل ذلك سيساهم في الإجابة عن هذا اللغز، كما أنه قد يغير الحقائق التاريخية عن تاريخ العرب القديم، خاصة أن مواقع دبي الأثرية موجودة منذ وقت طويل ولكن لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كافٍ.

وأبدى الشريف تفاؤلاً كبيراً بقدرة مواقع التواصل الاجتماعي على الإضاءة من جديد وبقوة على تاريخ الإمارة، وقال: حان الوقت الآن لفعل ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وكشف صفحة جديدة في تاريخنا العربي.

سِهام

وفي مقطع فيديو آخر، يؤكد الشريف وباحثة تاريخية أنه تم الكشف حديثاً في موقع ساروق الحديد، عن سهام تُبين أن الموقع الأثري كان مكاناً لتصنيع الأسلحة في الألف الأول قبل الميلاد.

حظيت فكرة البرنامج بأصداء واسعة على مواقع التواصل، حيث رأى البعض أنها إثراء معرفي رائع، بينما دعا البعض الآخر، الشريف لمواصلة برنامج البحث التاريخي في دول عربية أخرى بعد دبي، لاسيما أنهم متشوقون لذلك.

زيارة

نشرالمكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس عدة تغريدات باللغتين العربية والإنجليزية في موقعه على «تويتر» عكست جانباً من جولة الباحث لؤي الشريف في أجنحة متحف دبي، وذلك في إطار تقصّيه لمواقع آثار دبي القديمة ضمن برنامجه «#دبي_قبل_الميلاد» الذي ينتجه المكتب الإعلامي.

وقد أبرزت التغريدات صوراً مميزة لمجموعة من القطع الأثرية والمقتنيات التي يعرضها المتحف للجمهور وهي تعود للألف الثالث قبل الميلاد، حيث عُثر عليها في المستوطنات والمدافن القديمة وكان من أهم المقتنيات قطع من الفخار والبرونز والأسلحة والحلي والزخارف التي تكشف عن بعض تفاصيل الحضارات القديمة التي عرفتها دبي. #دبي_قبل_الميلاد. وجاء في إحدى التغريدات أن متحف دبي..رحلة 5 آلاف عام لدبي القديمة تكشف ملامح من حضارات تعاقبت على المدينة والمنطقة.