طفلة تتصل بالشرطة 19 مرة

اكتفت الشرطة الالمانية بنصح أم بأن تعلم ابنتها كيفية استخدام الهاتف وألا تزعج به الآخرين بعد ان تلقت 19 اتصالاً هاتفياً في أول أيام عطلات أعياد الميلاد من طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تستعمل جوالها لأول مرة .و حصلت الطفل على هاتفها هدية بمناسبة اعياد الميلاد .الشرطة في مدينة زولتسباخ بولاية زارلاند جنوب ألمانيا لم تسمع خلال جميع هذه الاتصالات سوى صوت الطفلة التي لا تحفظ سوى رقم خدمة الطوارئ على ما يبدو .

وعندما اتصلت الشرطة بالرقم صاحب هذه "الاستغاثات" المتكررة لم تتلق إجابة مفيدة مما جعلها تتحرى عن صاحب رقم الهاتف الذي صدرت منه الاتصالات وتبين أنه باسم أم الطفلة. ويعاقب القانون الألماني على استخدام خدمة الطوارئ بلا مبرر غير انها اكتفت بالنصح فقط.

