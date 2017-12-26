تتلقى فاتورة كهرباء .. مقدارها 28 ملياراً

أصيبت امرأة من ولاية بنسلفانيا الأميركية بالصدمة الشديدة عندما تلقت فاتورة كهرباء تبلغ قيمتها أكثر من 28 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

لم تصدق ماري هورومانسكي ما رأت، ولم تحتمل وقع الصدمة الشديدة عليها، عندما تلقت فاتورة من شركة الكهرباء تبلغ قيمتها 28.460.000.000 دولار أمريكي.

وقالت ماري في تعليق لها على صفحتها على فيس بوك: "أعتقد بأن هذا المبلغ يتجاوز مقدار ديون الولايات المتحدة. إذا بعنا كل ما نملك وعملنا لمدة 100 عام فلن نتمكن من تسديد جزء بسيط من مقدار الفاتورة".

من جهته صرح ناطق باسم شركة كهرباء بينليك قائلاً: "لا بد وأن هفوة ما وقعت أثناء إعداد الفاتورة، هذا أمر غير منطقي ولم يحدث قط في تاريخ شركتنا".

ويذكر بأن شركة الكهرباء قامت بتقصي الأمر وتصحيح الفاتورة التي تبين بأن مقدارها لا يتجاوز 284 دولاراً أميركياً، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.