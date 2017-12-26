القرية العالمية تفتتح أبوابها الساعة 2 ظهرا أيام الجمعة

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، واستجابة للعديد من طلبات ضيوفها وبالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق عن افتتاح الوجهة مبكراً لاستقبال ضيوفها من الساعة 2 ظهراً خلال أيام الجمعة بداية من الجمعة 29 ديسمبر وحتى يوم الجمعة 26 يناير.

وقد حرصت القرية العالمية على الاستجابة لطلبات العديد من الضيوف لزيادة ساعات استقبال الضيوف يوم الجمعة لتنطلق مبكراً من الساعة ٢ ظهراً وحتى ١ بعد منتصف الليل، وذلك لإتاحة الفرصة للضيوف والعائلات للاستمتاع بالتجارب الفريدة والمميزة في الثقافة والترفيه التي تتميز بها الوجهة خلال موسمها الثاني والعشرين.

وقد أعلنت القرية العالمية مؤخراً عن أجندة فعاليات ليلة رأس السنة والحافلة بالكثير من العروض الضخمة والفقرات الترفيهية والحفلات الموسيقية، وعلى رأسها عروض الألعاب النارية حيث ستقوم القرية العالمية بالاحتفال بقدوم العام الجديد ليس فقط في الإمارات وإنما من خلال ٧ عروض للألعاب النارية تتزامن مع حلول العام الجديد في دول مختلفة من حول العالم. وتنطلق أولى عروض الألعاب النارية في الساعة الثامنة مساءً بالتزامن مع حلول منتصف الليل في دولة الفلبين يسبقها العد التنازلي وعروض شعبية من الفلبين على المسرح الثقافي الرئيسي، يليها تمام التاسعة عرض الألعاب النارية للاحتفال بقدوم العام الجديد في تايلاند وذلك عقب عروض شعبية تايلاندية والعد التنازلي. أما عندما تدق عقارب ساعة القرية العالمية تمام العاشرة ستنطلق الألعاب النارية محتفلة بقدوم العام الجديد في بنغلاديش، يليها في العاشرة والنصف عرض الألعاب النارية للاحتفال بقدوم 2018 في الهند ثم باكستان في تمام الساعة 11:00 مساءً.

أما عند منتصف الليل فستنطلق الألعاب النارية الأكبر هذا الموسم احتفالاً بقدوم عام جديد في الإمارات يسبقه عروض مميزة تقدم من فريق الترفيه في القرية العالمية على المسرح الثقافي الرئيسي والعد التنازلي للاحتفال مع ضيوف القرية العالمية بنهاية عام 2017 وبداية عام جديد.

وتختتم عروض الألعاب النارية في تمام الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت دبي بعروض الألعاب النارية التي تتزامن مع حلول العام الجديد في تركيا.

ولا تتوقف المتعة في القرية العالمية على الفعاليات المخصصة للاحتفال بالعام الجديد، حيث تستمر في تقديم تجارب تسوق وصفقات فريدة إلى جانب العروض الثقافية والفعاليات الترفيهية والمفاجآت الجديدة كل يوم حتى 7 أبريل 2018، وتفتتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 12 صباحاً من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل في أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية. وتخصص القرية العالمية أيام الإثنين لدخول العائلات والسيدات فقط.