12 ساعة من التخفيضات الكبرى اليوم تصل إلى 90%

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن فعالية 12 ساعة تسوق حصرية بمناسبة انطلاق الدورة 23 لمهرجان دبي للتسوق. ستقدم المتاجر في مراكز ماجد الفطيم تخفيضات تتراوح بين 25% حتى 90%، ابتداءً من منتصف النهار حتى منتصف الليل في 26 ديسمبر.

سيتمكن زوار مراكز ماجد الفطيم المختلفة في اليوم الأول من المهرجان من الحصول على منتجات بأسعار مخفضة على أكثر من 100 علامة تجارية عالمية ومحلية، في أكثر من 200 متجر. تشمل العلامات التجارية المشاركة في التخفيضات: «كارين ميلين»، و«جاشنمال هوم»، و«شارليز & كيث»، و«فور إيفر 21»، و«إكسسرايز» «ريس»، و«فوت لوكر» والعديد من المحلات الأخرى.