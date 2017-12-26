«ملتقى السمالية» يواصل أنشطته المجتمعية الهادفة

يواصل «ملتقى السمالية الربيعي الوطني» فعاليات الأسبوع الثاني والذي ينظمها نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي ويستمر حتى الرابع من شهر يناير المقبل، ويتضمن الملتقى برنامجاً تراثياً ثقافياً بقالب مجتمعي مستوعباً مئات الطلبة من مختلف مراكز النادي والعشرات من طلبة مؤسسات تعليمية وجاذباً أنشطة متنوعة لمؤسسات وهيئات متخصصة عبر صيغ من التعاون والتفاعل المجتمعي الهادف.

وفود

ويستقبل الملتقى العديد من الوفود الطلابية من مؤسسات وهيئات متنوعة حيث استقبلت جزيرة السمالية أمس الدفعة الأولى من طلبة المخيم الشتوي الذي تنظمه شركة جلوبال فيجين بالتعاون مع شرطة أبوظبي وعددهم (50) طالبا فيما سيزور يوم غد الأربعاء نفس العدد من طالبات المخيم ومثله من الطالبات يوم الخميس باعتبار يومي الأربعاء والخميس الأيام المخصصة للمشاركين في الملتقى من الإناث.

ولأن الملتقى يمثل تجمعاً طلابياً سنوياً فهو يجسد تفعيلاً للشراكات المجتمعية بمختلف مستوياتها وتنوع صورها إذ يعد غاية لبعض المؤسسات للتواصل الفعال مع الطلبة حيث نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي اليوم تمرين إخلاء لطلبة الملتقى نظمته إدارة البيئة والصحة والسلامة في النادي.