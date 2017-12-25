وفاة الكاتب المصري صلاح عيسى

توفي مساء اليوم الإثنين، الكاتب المصري "صلاح عيسى" عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض، وكان الفقيد قد تم نقله إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى السلام الدولي خلال اليومين الاخيرين بعد تدهور حالته الصحية.



ولد صلاح عيسي في 14 أكتوبر عام 1939م، وهو صحفي ومؤرخ مصري بارز، نشأ في قرية "بشلا" بمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية.

وحصل على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية عام 1961م وترأس لمدة خمس سنوات عدداً من الوحدات الاجتماعية بالريف المصرى، بدأ حياته الأدبية، كاتبا للقصة القصيرة، ثم اتجه عام 1962م للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي، حتى تفرغ للعمل الصحفي منذ عام 1972م في جريدة الجمهورية.

أسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات منها الكتاب والثقافة الوطنية والأهالى والصحفيون، ويرأس حاليا مجلس إدارة جريدة القاهرة، له العديد من الكتب البارزة في تاريخ الكتابة العربية، من أهمها "حكايات من دفتر الوطن".