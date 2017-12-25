أبواب القدس السبعة نافذة مشرعة على العالم

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تعتبر الأبواب الـ7 المفتوحة نافذة العاصمة الفلسطينية القدس إلى العالم، كونها تتوزع على سور المدينة القديم الذي بني في العهد الكنعاني، وتعرض بعدها للتدمير عدة مرات على أيدي الجيوش الغازية، إلى أن أمر السلطان سليمان القانوني بإعادة بناء السور الموجود حالياً. ويأخذ السور شكل شبه المنحرف، وفيه 34 برجاً، أشهرها برج اللقلق، برج كبريت، إلى جانب 7 أبواب مفتوحة، و4 مغلقة وهي الرحمة والواحد والمزدوج والمثلث.

1-باب العامود

يقع باب العامود بمنتصف الحائط الشمالي للسور، ويعود تاريخه لعهد سليمان القانوني، أقيم فوق أنقاض باب يعود إلى العهد الصليبي.

2- باب الساهرة

يقع بالجانب الشمالي من السور وهو بسيط البناء، ضمن برج مربع، ويرجع إلى عهد السلطان سليمان القانوني، ويعرف أيضاً باسم باب هيرودوتس.

3- باب الأسباط

يقع باب الأسباط في الحائط الشرقي، ويشبه في الشكل باب الساهرة، يعود لعهد سليمان القانوني. وسمي أيضاً باب القديس «إسطيفان».

4- باب المغاربة

يقع في الحائط الجنوبي للسور، ويعتبر أصغر الأبواب السبعة، واتخذ اسمه من حي المغاربة الذين رابطوا هناك منذ العام 1187 ميلادي.

5- باب النبي داوود

يعتبر باب النبي داوود كبيراً منفرجاً، أنشئ بعهد سليمان القانوني، ويقال إنه كان يعد ليكون شبيهاً بباب العامود ولسرعة الإنشاء ظهر بما هو عليه.

6-باب الخليل

يعتبر باب الخليل المدخل الغربي للبلدة القديمة، مبني بشكل زاوية قائمة، للحيلولة دون الأعداء والمقتحمين، يسمى أيضاً باب يافا.

7- باب الحديد

يقع في الجانب الشمالي للسور، على مسافة كيلومتر غربي باب العامود. فتح عام 1898م خلال زيارة الإمبراطور الألماني (غليوم الثاني) للقدس.