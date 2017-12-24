خسارة في لعبة "الطاولة" تنتهي بجريمة مروعة

تسبب خلاف في لعبة "الطاولة" بقرية مصرية تابعة لمركز العياط محافظة الجيزة، في مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن أحد الأشخاص خسر في لعبة الطاولة على المقهى، وانصرف عقب مشادة كلامية بينه وبين منافسيه في اللعب، وعاد عقب ذلك وبصحبته شخص آخر مستقلَين دراجة نارية وأطلق الأعيرة النارية من بندقية آلية وفرا هاربين.

وأضافت أن الحادثة تسببت في مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين، وتكثف الجهات الأمنية البحث للقبض على المتهمَين بارتكاب الجريمة.