علماء يدرسون «لغة» الدجاج باستخدام الذكاء الاصطناعي

يستخدم الباحثون تكنولوجيا التعلم الآلي لفهم وتحليل الأنماط في لغة التخاطب بين الدجاج. ويأمل العلماء في تنوير المزارعين بشكل أفضل حول صحة و"سعادة" دواجنهم.

ووفقاً لتقرير نشره موقع " ديجتال جورنال" فإن التكنولوجيات الجديدة لا تزال تحدث ثورة في أعمال الزراعة، بدءا من الجرارات ذاتية القيادة، إلى أجهزة استشعار تقنيات عمليات رصد المحاصيل.

ومع ذلك، فإن العلماء في جامعة جورجيا، ومعهد جورجيا للتكنولوجيا يتخذون نهجا مختلفا لرصد صحة حيوانات المزرعة.

فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، عكف كل من المهندسين وعلماء الدواجن على دراسة "لغة" الدجاج في المؤسستين، على أمل أن يكونوا قادرين على استخدام أفضل للمعلومات المستقاة من دراساتهم لمساعدة مزارعي الدواجن أمثال ميتشل.

"كيفن ميتشل" من "ويلكوكس فارمز"، التي تمتلك مزارع في كل من ولاية واشنطن وأوريغون، لاحظ أن الدجاج يصدر أصواتاً تظهر "أنماط كلام" تفصح عن قدر كبير من المعلومات حول سلامتها.

يقول ميتشل: إن الدجاج عادة ما يحدث معظم الضجيج في الصباح بكثير من الصياح والنقنقة، مضيفاً أنه عندما يسمع هذه الأصوات، يعرف أنها بسلام وراحة إلى حد معقول.

قام مهندس الأبحاث في جامعة جورجيا تيك "واين دالي" وزملاؤه بدراسة تأثير ظروف الإجهاد المعتدلة على 6 إلى 12 دجاجة من الدجاج اللاحم وسجلوا أصواتها. وشملت الظروف زيادة مستويات الأمونيا في الهواء، وأخماجات طفيفة ودرجات حرارة أعلى.

جرى بعدها إدخال البيانات الصوتية المستخلصة في برنامج تعلم الذكاء الاصطناعي الذي مكن من تمييز الفرق بين الطيور المسرورة وتلك البائسة من خلال أصواتها.

ويمكن للبرنامج الآن الاستدلال عندما تكون الطيور غير مريحة بسبب الإجهاد الحراري بناء على الأصوات التي تصدرها.

ويمكن أيضا تحديد ما إذا كانت تلك الطيور مصابة بالتهاب في الجهاز التنفسي من خلال الصوت التي تصدرها عندما يسد المخاط الممرات الهوائية.

لكن بسبب الضجيج الخلفي سيكون من الصعب على برنامج الذكاء الاصطناعي التركيز ببساطة على أصوات الدجاج. وسيكون التحدي في قيام البرنامج بتصفية الضوضاء الخلفية العالية

وعندما يتم حل ذلك، يمكن ببساطة إضافة البرمجيات أي إلى التكنولوجيا المتقدمة الحالية التي تشمل القدرة على رصد وتعديل الإضاءة ودرجة الحرارة والتهوية. يمكن للمزارع أيضا تفعيل أنظمة التغذية التلقائية من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.