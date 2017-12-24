مذيع سعودي يرتكب مخالفة مرورية أثناء إعداد تقرير عن المخالفات

تعرض مذيع سعودي إلى موقف طريف عندما وقع تحت طائلة قانون المخالفات المرورية في أثناء تصوير تقرير تلفزيوني عن المخالفات المرورية.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن مذيع برنامج "الله يعطيك خيرها" حصل على مخالفة مرورية حينما كان بصدد إعداد تقرير عن المخالفات المرورية في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت الصحيفة أن المذيع عبد الله رافق فرق المرور خلال إعداده التقرير التلفزيوني، إلا أنه في نهاية التقرير اكتشف تعرضه للمخالفة بسبب إيقاف سيارته في موقف خاطئ، وهو ما تناوله مقدم البرنامج، الفنان يوسف الجراح، ساخرًا بقوله: للزميل عبدالله رسالة لك مني ومن جميع منسوبي البرنامج، تستاهل المخالفة.

يشار إلى أن تقرير برنامج "الله يعطيك خيرها" كان قد كشف عن أن عددًا كبيرًا من المخالفات تتمثل في الوقوف الخاطئ، فيما برر عدد من المخالفين ارتكابهم للمخالفة بسبب العجلة وعدم توفر مواقف.