إرشادات مهمة عليك اتباعها أثناء القيادة في الضباب

ظروف الطقس السيئة مثل الضباب والأمطار والعواصف الرملية تحد من القدرة على الرؤية، وأحيانا تجعل سطح الطريق زلقاً مما يزيد بشكل كبير من مخاطر الحوادث.

هذه أهم الإرشادات التي عليك اتباعها للقيادة الآمنة في الضباب

1- شغّل الأنوار العاديّة (المنخفضة):

الأنوار العالية لن تؤدّي إلاّ إلى انعكاس النور على الضباب باتّجاه السائق، متسبّبة بذلك إلى زيادة ضعف الرؤية الافقية.

أنوار سيارتك تساعد السائقين الآخرين على رؤية سيّارتك، لذلك تأكّد أنّ جميعها تعمل.

حافظ على نظافة الزجاج الأمامي والأنوار الأماميّة للحدّ من توهّج الأنوار ولزيادة وضوح الرؤية.

2- خفف السرعة أثناء القيادة:

وراقب عدّاد السرعة قبل دخولك لغيمة ضباب وتأكّد من امكانيّة توقّفك ضمن نفس المسافة التي تتمكّن من رؤيتها.

الضباب يسبّب إيحاءً بصريّاً مخادعاً بأنّ السرعة بطيئة، بينما في الواقع قد تكون عالية.

السرعة هي من أحد العوامل الرئيسيّة المسبّبة لحوادث الضباب.

3- كُن منتبهاً ومُتيقظاً لأي طارئ:

للمركبات البطيئة وتلك المتوقّفة. استمع للحركة المروريّة التي لا يمكن أن تراها. افتح شبّاكك ولو قليلاً لتسمع بشكل أفضل.

4- قلّل من استخدام ما قد يلهيك في السيارة اطفئ الراديو ولا تستخدم الهاتف، انتباهك الكامل هو المطلوب.

4- استخدم المسّاحات ومزيل التكثّف

للحصول على أفضل درجة ممكنة من الرؤية. من الصعب أحياناً معرفة ما إذا كان سوء الرؤية بسبب الضباب نفسه أو بسبب تكثّف الرطوبة على الزجاج الأمامي.

5- استخدم حافة الطريق اليمنى أو خطوط الطريق كدليلك المرشد.

6- تحلّ بالصّبر تجنّب تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسار.

7- استخدم اشارات سيّارتك الضوئيّة للانعطاف

قبل انعطافك بفترة طويلة واكبح فراملك في وقت مبكّر إذا اقتربت من نقطة توقّف.

8- لاتتوقّف على طريق سريع أو مزدحم

قد تصبح الحلقة الأولى في سلسلة حادث اصطدام طويل. اذا اضطررت للتوقف على جانب الطريق استخدم اشارة سيّارتك الضوئيّة للانعطاف (الناس عادةً يتبعون أنوار المركبة التي أمامهم أثناء القيادة في الضباب)، ثم انحرف بحذر عن الطريق وابتعد عنه قدر الإمكان.

بعد الوقوف على جانب الطريق، شغّل أنوار الطوارئ (أنوار الطوارئ لايجب أن تستخدم إلا في حالة الوقوف، للتنبيه على أنّ المركبة واقفة على جانب الطريق). ابتعد عن سيارتك.

9- احذر السيارات بطيئة الحركة والمركونة فقد لا يستعمل السائقون الآخرون المصابيح الأمامية.