تحول إلى نباتي فشفي من السرطان

شفي مريض بسرطان القولون من مرضه ودخل مرحلة النقاهة بعد أن تحول إلى إنسان نباتي وتخلى عن الخضوع لعلاجات أخرى. وذكرت «ديلي ميل» أن روب موبيري البالغ من العمر 43 عاماً شُخص بإصابته بالمرحلة الرابعة من سرطان القولون في عام 2012، بعد أن دخل المستشفى وهو يعاني من ثقب فيه.

وقد قرر أخذ قسط من الراحة تمهيداً لاستكمال علاجه، ثم بدأ بتناول غذاء نباتي قلوي، بدلاً من جرعة الديتوكس التي تعطى لمرضى السرطان عقب العلاج لتخليص أجسامهم من السموم، وعند إجراء تصوير إشعاعي في عام 2013 لوحظ أنه تخلص من 80% من الخلايا السرطانية. والآن أصبح جسمه خالياً من أي أورام خبيثة.