وفاة عريس في حادث مروع وهو في طريقه لإتمام مراسم زفافه

التاريخ:

أرشيفية

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توفي عريس في حادث مروري تعرض له أمس الخميس خلال توجهه مع عدد من أفراد أسرته لإقامة مراسم زفافه الذي كان مقرراً له اليوم الجمعة بمحافظة عفيف بمنطقة الرياض في السعودية.

وتحولت فرحة الأسرة بزواج ابنها "عماد" إلى حالة من الحزن الشديد، خاصة أن وفاته تمت قبل يوم واحد من زفافه، ووفقاً لصحيفة "سبق" فإن العريس كان متوجهاً من جدة إلى عفيف برفقة شقيقه وبعض أفراد أسرته.

ووقع الحادث نتيجة انشغال قائد المركبة، ما تسبب في انحرافها عن الطريق وانقلابها عدة مرات، حيث قذفت بالعريس خارجها، ما أدى لوفاته بعد تعرضه لإصابات بليغة.

وعثر أقارب العريس بموقع الحادث على ملابس العريس التي جهزها لعرسه، إضافة لفستان زفاف عروسه، والعديد من الهدايا التي كان يحملها معه.

 

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