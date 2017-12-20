مذيع برنامج "المجرمين الهاربين" قاتل زوجته منذ 17 عاماً

قضت محكمة هندية اليوم الاربعاء بسجن مقدم برامج تليفزيونية شهير معنية بالجريمة مدى الحياة بعد ادانته بقتل زوجته منذ 17 عاما.

يذكر أن صهيب إلياسي أنتج وأخرج برنامج "إندياز موست وانتيد"، وهو برنامج معني بالمجرمين الهاربين، حظي بأعلى درجات المشاهدة أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وعثر على أنجو، زوجة إلياسى، مقتولة في منزلها بطعنة في 11 يناير عام 2000.

ووصفت وفاتها في البداية على أنها حادث انتحاري، وبعد ثلاثة أشهر القت أجهزة الأمن القبض على إلياسي، بناء على اتهام عائلة زوجته له بارتكاب مضايقات والقتل.

وأطلق سراح إلياسي بكفالة بعد ثلاثة أشهر وكان ينشر مجلة "بوريكراسي توداي" المعنية بشؤون موظفي الخدمة المدنية والبلديات.

وأدانت محكمة دلهي يوم السبت إلياسى بقتل زوجته.

وقال مانو شارما محامي إلياسي "سنطعن في الحكم، موكلي بريء".

وبموجب النظام القانوني الهندي يمكن الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية امام المحاكم العليا.

ومن المعروف أن النظام القضائي في الهند بطيء، ويتعثر بسبب نقص القضاة، واتجاه المحامين للتأجيل بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية.