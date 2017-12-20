القرية العالمية تحتفل برأس السنة سبع مرات في ليلة واحدة

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن استعداداتها للاحتفال بالعام الجديد وذلك من خلال أجندة فعاليات حافلة بالكثير من العروض الضخمة والفقرات الترفيهية والحفلات الموسيقية، هذا بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الخاصة التي تقدمها الوجهة في ليلة رأس السنة مع ضيوفها من مختلف الجنسيات، حيث تتنوع الفعاليات التي تنظمها الوجهة لنثر الفرح والبهجة على المحتفلين بالسنة الجديدة من ضيوف القرية العالمية في ليلة لا تنسى.

حفل مميز للنجم العالمي الشاب خالد

وتفتح القرية العالمية احتفالاتها بالعام الجديد بحفل غنائي ضخم يحييه نجم الراي العالمي الشاب خالد، يوم الجمعة ٢٩ ديسمبر على المسرح الثقافي الرئيسي ابتداءً من الساعة 9 مساءً. حيث ينتظر ضيوف القرية العالمية أجواء ساحرة حافلة بالغناء والطرب مع الفنان صاحب الجماهيرية الواسعة بين الكبار والصغار في الوطن العربي وحول العالم ليقدم أروع وأشهر أغانيه التي يعشقها جمهوره من بينها عايشه، ديدي ديدي، وعبد القادر.

العالم يحتفل برأس السنة ... 7 عروض للألعاب النارية في القرية العالمية

وتمثل عروض الألعاب النارية تجسيداً حقيقياً لشعار القرية العالمية هذا الموسم "وجهتكم لاكتشاف العالم"، حيث ستقوم القرية العالمية بالاحتفال بقدوم العام الجديد ليس فقط في الإمارات وإنما من خلال ٧ عروض للألعاب النارية تتزامن مع حلول العام الجديد في دول مختلفة من حول العالم. وتنطلق أولى عروض الألعاب النارية في الساعة الثامنة مساءً بالتزامن مع حلول منتصف الليل في دولة الفلبين يسبقها العد التنازلي وعروض شعبية من الفلبين على المسرح الثقافي الرئيسي، يليها تمام التاسعة عرض الألعاب النارية للاحتفال بقدوم العام الجديد في تايلاند وذلك عقب عروض شعبية تايلاندية والعد التنازلي. أما عندما تدق عقارب ساعة القرية العالمية تمام العاشرة ستنطلق الألعاب النارية محتفلة بقدوم العام الجديد في بنغلاديش، يليها في العاشرة والنصف عرض الألعاب النارية للاحتفال بقدوم ٢٠١٨ في الهند ثم باكستان في تمام الساعة ١١:٠٠ مساءً.

أما عند منتصف الليل فستنطلق الألعاب النارية الأكبر هذا الموسم احتفالاً بقدوم عام جديد في الإمارات يسبقه عروض مميزة تقدم من فريق الترفيه في القرية العالمية على المسرح الثقافي الرئيسي والعد التنازلي للاحتفال مع ضيوف القرية العالمية بنهاية عام ٢٠١٧ وبداية عام جديد.

وتختتم عروض الألعاب النارية في تمام الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت دبي بعروض الألعاب النارية التي تتزامن مع حلول العام الجديد في تركيا.

وصرّح بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية، عن إحتفالات العام الجديد قائلاً: "لطالما كانت القرية العالمية وجهة عائلية متميزة للإحتفال بالعام الجديد ونحن حريصين في هذا الموسم على تقديم أضخم العروض والفعاليات التي تمثّل جوهر دولة الإمارات بإحتضان ثقافات العالم بمنظور فريد من التسامح ونشر السعادة بين أكثر من 200 جنسية ممن يعيشون على أرضها. وسيحظى ضيوفنا من جميع الجنسيات في ليلة رأس السنة بفرصة الإحتفال سبع مرات بأضخم عروض الألعاب النارية تزامناً مع إنتصاف الليل والدخول في العام الجديد في مجموعة من الدول من حول العالم إضافةً إلى فقرات العد التنازلي المميزة وباقة من أروع الإحتفالات والفعاليات التي حضرناها لهم لقضاء أجمل الأوقات."

باقات جديدة للاحتفال برأس السنة

وبمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، تطرح القرية العالمية ٣ باقات جديدة لضيوفها والتي تقدم للضيوف العديد من المزايا الإضافية والخصومات بقيمة مضافة تصل إلى 56% من قيمة الباقة، هذا إلى جانب التمتع بخدمة صف السيارات، وبطاقات كارنفال للألعاب، وقسائم طعام لمجموعة من المطاعم في القرية العالمية.

تتألف باقات رأس السنة من ٣ فئات تتراوح أسعارها بين 300 إلى 800 درهم إماراتي.

الباقة الذهبية – ٨٠٠ درهم

• ٨ تذاكر دخول

• بطاقات كارنفال للألعاب بقيمة ٨٠٠ درهم

• تذكرتين لخدمة صف السيارات

• قسائم طعام بقيمة ٨٠٠ درهم لمجموعة من المطاعم في القرية العالمية

الباقة الفضية – ٥٠٠ درهم

• ٤ تذاكر دخول

• بطاقات كارنفال للألعاب بقيمة ٤٠٠ درهم

• تذكرة واحدة لخدمة صف السيارات

• قسائم طعام بقيمة ٢٠٠ درهم لمجموعة من المطاعم في القرية العالمية

الباقة البرونزية – ٣٠٠ درهم

• تذكرتي دخول

• بطاقات كارنفال للألعاب بقيمة ٢٠٠ درهم

• تذكرة واحدة لخدمة صف السيارات

• قسائم طعام بقيمة ١٠٠ درهم لمجموعة من المطاعم في القرية العالمية

وأضاف بدر أنوهي: "نقدم هذا العام لضيوفنا في القرية العالمية باقات خاصة بليلة رأس السنة توفر لهم العديد من الميزات والخصومات الإضافية في سعينا إلى توفير تجربة ترفيهية متكاملة لهم بقيمة فريدة تجعل من القرية العالمية الوجهة الأمثل للاحتفال بالعام الجديد."

منسق الأغاني "دي جي نواف"

كما تعمّ القرية العالمية في ليلة رأس السنة أجواء مفعمة بالفرح والحيوية على إيقاعات التوزيعات الموسيقية من منسق الأغاني "دي جي نواف" على المسرح الثقافي الرئيسي ابتداءً من الساعة 10:00 مساءً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل. حيث سيحظى الضيوف بتجربة موسيقية متفردة ومبهجة على وقع أصداء التوزيعات الموسيقية السريعة والحيوية المتنوعة بين الأغاني العربية، الأجنبية والآسيوية والتي تجمع بين الثقافات المختلفة من حول العالم وتقدم تجربة رائعة لضيوف القرية العالمية بمختلف جنسياتهم.

عرض سيتي جام ودي جي نواف

كما ستضم احتفالات رأس السنة في القرية العالمية نسخة خاصة ومميزة من عرض "سيتي جام" الذي يقدم فيه العارضون لوحات استعراضية متنوعة على إيقاعات "دي جي نواف" في فقرة جديدة كلياً صممت خصيصاً لاحتفالات رأس السنة، حيث ستقدم الفقرة الاستعراضية لضيوف القرية العالمية أداء حركي سريع في أجواء حماسية مفعمة بالطاقة على وقع التوزيعات الموسيقية العالمية لتنقلهم في رحلة حول العالم مع مؤثرات صوتية ومرئية مميزة. ويبرز عرض سيتي جام في تصميمه حيث يستعرض اهم العروض لمجموعة من المدن الشهيرة حول العالم من بينها دبي ودلهي وموسكو وريو دي جينيرو وباريس مع عدد من إستعراضات الهيب الهوب التي يؤديها مجموعة من عارضين فريق الترفيه في القرية العالمية.

كرنفال العالم يشارك الضيوف فرحتهم بالعام الجديد

إضافة إلى الأجواء الكرنفالية المبهجة التي ستعمّ القرية العالمية في ليلة رأس السنة، ستجوب مسيرة كرنفال العالم التي تقدم عروض وأغاني احتفالية تجسد ثقافات لأكثر من 75 دولة، يشارك فيها أكثر من 300 عارض من القرية العالمية وأجنحتها. وستجوب المسيرة كافة أرجاء القرية العالمية لتشارك الضيوف فرحتهم بحلول العام 2018، كما سيقضى الضيوف أوقاتاً ممتعة في الاحتفال مع الثقافات المختلفة من حول العالم وما تقدمه الفرق من عروض موسيقية وفنية مدهشة على إيقاع الأنغام الشعبية.

مونستر ستانت شو

وخلال ليلة رأس السنة سيتم تقديم عرض إضافي من "مونستر ستانت شو" الشيق الذي قام بإنتاجه فريق الترفيه في القرية العالمية والذي يعد أحد أكثر العروض التي تحظى بإعجاب ضيوف القرية العالمية هذا الموسم. ويضم "مونستر ستانت شو" مجموعة من أكثر الحركات والمجازفات الشيّقة في العالم مع إستعراضات جديدة أكبر من أي وقت مضى بتقنيات وأدوات وسيارات ودراجات ومؤثرات صوتية ومرئية هي الأفضل في فئتها عالمياً للعروض الشيّقة. ويقدّم العرض أكثر من 30 من محترفي حركات المجازفة والتقنيين ومسؤولين السلامة.

عروض السيرك البهلوانية في المدرّج الروماني

كما سيكون ضيوف القرية العالمية من الصغار على موعد مع أجمل الأوقات خلال احتفالات ليلة رأس السنة مع عروض السيرك البهلوانية التي يقدمها مجموعة من أمهر محترفي السيرك ويتفاعلون فيها من الصغار خلال ورش تعليمية وترفيهية ليختبروا فيها مهاراتهم ويتعلمون مختلف الحركات البهلوانية. ويتميز المدرّج الروماني في القرية العالمية هذا الموسم بتصميمه الفريد واستضافته لمجموعة متنوعة من العروض التفاعلية والتعليمية التي تهدف إلى نشر البهجة والسعادة بين ضيوف الوجهة.

العروض المتجولة تنشر الفرح والمرح بين ضيوف القرية العالمية

تستمر القرية العالمية في ليلة رأس السنة بنشر السعادة والبهجة بين ضيوفها بتقديمها مجموعة متنوعة من العروض المتجولة التي تتفاعل مع الضيوف وتقدم لهم تشكيلة واسعة من الاستعراضات الفكاهية والساحرة والغير مألوفة باستخدام مجموعة من التصاميم الفريدة.

أكثر المطابخ العالمية تميزاً في مكان واحد

لطالما تميّزت القرية العالمية بتقديم تجارب لتذوق ألذ المأكولات والمشروبات العالمية من خلال المئات من المنافذ في كل موسم. وخلال احتفالات رأس السنة سيكون الضيوف على موعد لتجربة أشهى المأكولات التي يقدمها 23 مطعماً ومقهىً تضم تسع مطابخ جيدة لهذا الموسم من المكسيك والصين والخليج وكوبا. كما يمكنهم تذوق المأكولات الشعبية العالمية من خلال أكثر من 120 كشكاً موزعين في أرجاء الوجهة يقدمون للضيوف تشكيلة واسعة من النكهات العالمية تضم مختلف الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات والتي يتواجد العديد منها بشكل حصري في القرية العالمية.

تجربة تسوق تنقلك حول العالم

كما سيحظى ضيوف القرية العالمية بتجارب عالمية غير مسبوقة في التسوق من حول العالم عبر 27 جناح وأكثر من 3500 منفذ بيع. حيث يمكن لضيوف الوجهة اقتناء مجموعة فريدة من التحف اليدوية والهدايا التذكارية للاحتفال بالعالم الجديد، من خلال التنقل ما بين ثقافات لأكثر من 75 بلد وتفقد المنتجات الفريدة المتوفرة.

الوجهة العائلية الأمثل للاحتفال بليلة رأس السنة

مع استضافتها لمجموعة فريدة من الفعاليات والعروض المميزة، تعد القرية العالمية الوجهة العائلية الأمثل للاحتفال بليلة رأس السنة هذا العام، حيث سيتم تمديد أوقات العمل حتى الساعة 2 صباحاً كما يتم استقبال جميع الضيوف يوم الإثنين الموافق 1 يناير بدلاً من كونه مخصص للعائلات وذلك لكونه عطلة رسمية في الإمارات. وتأتي كافة هذه الفعاليات متضمنة في سعر تذكرة الدخول الذي يبلغ 15 درهماً فقط.

ولا تتوقف المتعة في القرية العالمية على الفعاليات المخصصة للاحتفال بالعام الجديد، حيث تستمر في تقديم تجارب تسوق وصفقات فريدة إلى جانب العروض الثقافية والفعاليات الترفيهية والمفاجآت الجديدة كل يوم حتى 7 أبريل 2018، وتفتتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 12 صباحاً من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل في أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية. وتخصص القرية العالمية أيام الإثنين لدخول العائلات والسيدات فقط.