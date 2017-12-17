بالفيديو .. جريمة قتل مروعة

أظهر مقطع فيديو، نشرته وكالة أنباء شينخوا الصينية ، لقطات "صادمة"، توثق جريمة قتل مروعة ذهبت ضحيتها شابة في العاصمة الرومانية، بوخارست.

وقال موقع "آي بي تايمز" إن المرأة الضحية، تبلغ من العمر 25 عاما، وكانت في إحدى محطات مترو الأنفاق في بوخارست، قبل أن تقع ضحية جريمة مروعة.

ويظهر الفيديو الضحية وهي تقف قرب السكة الحديدية في المحطة، قبل أن تباغتها امرأة أخرى من الخلف وتدفعها حين اقترب المترو.

وقال المصدر نفسه إن المرأة، التي يبدو أنها كانت تلاحق الضحية قبل وصلوها إلى موقع الجريمة، رمتها في وقت كان المترو يمر بسرعة في الاتجاه المعاكس.

وتمكنت الشرطة في 13 ديسمبر الماضي من اعتقال الجانية، وهي امرأة تبلغ من العمر 36 عاما، دون أن يتضح بعد سبب إقدامها على قتل الشابة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرومانية "من أجل منع وقوع حادث مماثل، أمرت شرطة العاصمة بمراقبة جميع محطات مترو الأنفاق". وقبل ظهور الفيديو، كان يعتقد أن الضحية انتحرت.