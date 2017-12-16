مأساة سعودي فقد 4 أبناء في حوادث مرورية متفرقة

فقد مواطن سعودي بمحافظة الليث، مساء أمس، أحد أبنائه، جراء حادث مروري وقع على طريق الساحل "مكة- الليث"، ليلحق بأشقائه الثلاثة الذين توفوا في ثلاثة حوادث مرورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" فإن المواطن السعودي المسنّ، فوجئ مساء الخميس، بوفاة ابنه بمركز الغالة على مسافة 35 كلم شمال محافظة الليث، ونجاة اثنين من أشقائه كانا برفقته، وذلك بعد تعرض سيارتهم لحادث اصطدام بأحد أعمدة الإنارة.

وباشر الحادثَ مرورُ الليث وأمن الطرق والهلال الأحمر، وتم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى الليث العام.

وكان هذا المواطن قد فقد خلال الأعوام الثلاثة الماضية ثلاثةً من أبنائه في حوادث مرورية متفرقة.